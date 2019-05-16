〈造紙法說〉所得稅回沖 華紙Q1獲利躍進 兩因素影響保守看Q2 

中華紙漿 (1905-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，受惠所得稅費用回沖，帶動第 1 季歸屬母公司稅後純益達 0.85 億元，季減 10.4%、但年增達 87.8%，每股純益為 0.08 元，較去年同期倍增。展望第 2 季，華紙副總暨發言人陳瑞和表示，第 2 季部份廠房進行例行性歲修，加上國際貿易紛爭尚未明朗，客戶訂單能見度將較保守，因此謹慎看待第 2 季。

華紙第 1 季合併營收為 53.82 億元，季減 10.16%、年減 6.7%，受國際貿易紛爭影響，紙品市場需求趨緩，合併營收創近 1 年半新低，毛利率為 8.2%，低於去年第 4 季 11.7%、略優於去年同期 8.07%，營益率 0.9%，低於去年第 4 季 2.48% 及去年同期的 1.12%，創近 2 年半低點。

展望第 2 季，陳瑞和表示，部份廠房將進行例行性歲修，國際貿易紛爭尚未明朗，客戶訂單能見度較為保守，因此華紙對市場營運與展望，都持保守態度。未來將持續專注特殊紙品市場開發，並留意近期金融市場變化，降低匯率波動對營運的影響。

談到國際漿價，陳瑞和表示，國際紙漿每噸價格，去年 12 月至今年 1 月間驟跌達 120 美元，隨後以每月 10-20 美元逐步回升，截至 4 月，短纖漿價約每噸 700 美元，跟去年同期比起來還有約 60 美元差距，但仍位處歷史上的中高水位。

受中美貿易戰再起影響，陳瑞和表示，預期 5 月短纖紙漿價格恐會再降；不過，由於源頭的木片供應仍處短缺態勢，預期 6 月起可望回升，呈現「先蹲後跳」態勢。

此外，華紙因應當前環保綠色趨勢，旗下的光華肥料已於 4 月更名為「新華丰再生能源公司」，未來將投入餘料資源化的應用與再生，除了原有肥料外，讓製程餘料更進一步轉為環保建材，以落實循環經濟，真正達到「零廢棄」、「零排放」。