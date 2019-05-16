【日盛投顧】量縮季線與年線間震盪

波若威

◆盤勢分析

1. 受到美國總統川普宣布美國進入緊急狀態，華為等 70 家中企被列入進口黑名單，亞洲股市停止連續兩日的漲勢，周四晨間台股平盤附近開出後，華為相關供應鏈個股轉弱，臨近收盤強勢股轉弱，跌幅逐漸擴大，加權指數終場收在 10474.61 點，下跌 86.1 點，跌幅 0.82%。

2. 加權指數技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長黑 K，上方月線蓋頭反壓沉重。

(2) 量能：成交量縮至 1137.42 億元，呈現量縮震盪走低格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下進入超賣區、MACD 柱狀體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 149.43 億元；外資 - 138.25 億元、投信 3.31 億元、自營 - 14.49 億元。

3.OTC 指數開平走低，終場收 134.67 點，下跌 1.47%，呈現長黑 K 再失年線，預期短線仍將在半年線與年線之前震盪築底。

電子族群普遍拉回 水泥、塑化、資產逆勢抗跌

1. 跌深電子：蘋概 4943 康控 - KY、通訊上游 3163 波若威、電子紙 8069 元太短線跌幅超過 30%，股價開始出量轉強。

2. 汽車、資產：2206 三陽 1Q19 業外土地處分收益挹注 19 億元，EPS2.41 優於市場預估，股價收盤上漲 4.46%；此外，中美貿易爭端升溫，資金進駐資產相關股票，2515 中工、2913 農林、1503 士電、2504 國產等逆勢上漲。

3. 水泥：1102 亞泥 1Q19 獲利年增 84%，內外資法人看好後市，股價帶量創近期新高；帶動 1101 台泥周四逆勢走高。

4. 塑化、化工：綠色環保新規 IMO 2020 將上路，6505 台塑化有望受惠，外資調高評等，股價周四股價上漲 1.8%。4766 南寶 4 月營收年增 11.31%，並獲 MSCI 納入小型指數成分股，股價即將挑戰前波 170 元。