大額投資人 運用ETF期貨避險效果佳

不少投資人會運用 ETF 期貨進行避險、套利，由於 ETF 期貨槓桿倍數高，對於大額投資人來說，較可發揮避險效果。富邦投信董事長胡德興建議，在期貨與 ETF(現貨) 產生正逆價差時，可以利用與現貨相關性較高的 ETF，進行期貨與 ETF(現貨) 的價差交易，舉例來說，當 FB 上證 ETF 期貨與現貨產生正價差時，可採取放空 FB 上證 ETF 期貨、同時作多富邦上証 ETF 的交易策略，賺取價差。

ETF 期貨是以現股 ETF 為交易標的物，並具有交易成本低、財務槓桿高、多空操作靈活及避險效率佳等優勢，且可避險、套利，亦可搭配 ETF、認購 (售) 權證等進行多種交易策略。

胡德興指出，目前市場上的 ETF 期貨主要多為與陸股連結有關的，其次為台股。所以對於參與大陸股市投資人來說，利用 ETF 期貨便利又輕鬆，且 ETF 期貨以新臺幣計價，沒有其他陸股指數期貨可能產生之匯率風險。

和一般 ETF 相較，胡德興建議，若使用反向 ETF 進行放空，必須注意不宜長期投資，否則容易發生折價損失侵蝕獲利。如果使用 ETF 期貨來進行交易，一口 ETF 期貨就等同於 10 張現股 ETF，等於有 10 倍的槓桿，因此，即便 ETF 本身的波動性不大，但可藉由較高的槓桿來放大波動程度，進而得到較大的可操作空間，對於短線投資人來說是一大好處。

資料來源：期交所

胡德興認為，投資人要利用 ETF 期貨進行避險套利，必須要與相關係數高的現股 ETF，才能達到避險效果，然而目前 ETF 期貨目前的上市者除元大台灣 50、元大高股息 ETF 期貨之外，其餘多為與陸股連結有關的 ETF 期貨，共計僅 9 檔，2018 年 ETF 期貨日均交易量也僅不到股票期貨的 7%。

目前股票 ETF 的標的、區域已經十分多元化，舉凡日本東証、印度、NASDAQ、歐洲等等皆有相關 ETF 可投資，胡德興建議，對於這些 ETF 的投資人來說，除了反向 ETF 之外，缺少了短線槓桿倍數更高的避險工具。若未來能針對非陸股 ETF 推出相關的 ETF 期貨，相信對於 ETF 及 ETF 期貨市場的交易量、流動性，定能有所提昇，進而建立正向之循環。

