〈南港股東會〉世界明珠舊廠開發案預售詢問熱 預計7月動工

輪胎大廠南港輪胎 (2101-TW) 今 (16) 日召開股東會，改選 7 席董事，並通過盈餘分派案。針對世界明珠舊廠開發案，名譽董事長林學圃表示，目前已有許多客戶開始洽談預售，詢問度熱絡，預計 7 月開始動工。

在業外世界明珠舊廠開發案方面，變更設計案已在今年初通過。林學圃表示，該開發案已取得建照，但仍在變更設計中，盼能更瞄準高階客戶需求，目前已有許多客戶開始洽談預售，詢問度相當高，預計 7 月開始動工。

據悉，世界明珠舊廠開發案住宅占比將達 49.1%，辦公大樓 42.5%，商場 6.7%，藝文展演約 1.7%，開發計畫將投入 150 億元，預計 2023 年底前完工，商場已與微風集團簽約，租約為 20 年。南港董事會已通過，將透過出售主導開發案的子公司南榮 40% 股權的方式，每年都有土地開發相關盈餘入帳，可望挹注公司獲利。

南港股東會今日並全面改選第 23 屆董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，任期 3 年，董事當選人與上任相同，包括董事長張昌平，及董事詹彩雲、林君穎、郭勝文、吳圓生，獨立董事則為鄭惠蓉、吳思儀、陳珠雀。股東會也通過盈餘分派案，每股配發現金股利 0.1925 元，配息率約 83.7%。