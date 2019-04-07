〈Q2產業景氣展望〉需求面改善 工具機產業Q2起營運可望逐季增溫

工具機業先前雜音頻傳，市場對需求何時轉佳的看法多空交雜，但在 3 月初的台北國際工具機展上，已出現中國廠商買氣回溫跡象，近期不少業者也指出，客戶庫存已去化至合理水位，市場觀望氛圍不再如此濃厚，需求面出現改善，看好第 2 季起營運將觸底反彈，下半年更可望逐季增溫。

去年下半年起，工具機產業市況明顯受到美中貿易戰氛圍影響，市場需求轉弱，而有業者看好，以產業下行循環週期來看，大多須花費一年左右時間，也就是說，若今年下半年庫存去化告一段落後，需求可望回溫。

除在 3 月初的台北國際工具機展上，不少國內工具機大廠均接獲來自中國採購團的大筆訂單，顯示中國廠商信心已開始回溫外，許多國內業者對第 2 季起的產業市況，也都樂觀看待。

上銀 (2049-TW) 董事長卓永財預期，產業景氣將在 3 至 4 月築底後，開始回溫，並預期第 2 季營收將優於第 1 季，下半年在市場庫存去化告一段落，且將有新設備需求帶動，上銀也有許多新品將在下半年逐步量產，預期全年營運成長動能將來自下半年。

程泰 (1583-TW) 表示，3 月起需求端已明顯出現回溫跡象，且中國市場的接單情況，也優於去年下半年產業下修時期，而包括東南亞、美國等地代理商，均已追加庫存，預期從今年營運將從第 2 季起逐季增溫。

全球傳動 (4540-TW) 指出，目前下游庫存已去化至合理水位，訂單展望出現改善跡象，且從去年第 4 季 ASP 下降 1 成後，今年初以來，線性滑軌與滾珠螺桿價格已持穩，急單需求也湧現，第 2 季營運可望優於第 1 季，而下半年也會優於上半年。