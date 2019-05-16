川普再出招！頒布行政命令 亮劍封殺中國華為中興通訊

美國總統川普週三 (15 日) 簽署一項行政命令，宣布全國緊急狀態，禁止美企購買對「美國國安構成不可接受風險」的外國電信設備與服務，美國商務部隨即將華為與 70 家關係企業列入出口管制的實體名單。

週三 (15 日) 白宮新聞稿中並未點名任何國家或是企業，但文中針對美國技術面臨威脅的國家緊急狀態，美國商務部長與與其他高級官員有權禁止對「美國國安構成不可接受風險」的資訊或通訊技術交易。

白宮新聞秘書桑德斯 (Sarah Sanders) 週三 (15 日) 在一份聲明中寫道：「美國政府將保護美國免受外國對手的攻擊，這些外國對手正在積極地、頻繁地製造和利用美國資訊和通信技術基礎設施與服務中的漏洞。」

美國商務部週三裁定，華為涉嫌違反伊朗制裁令，因此列入貿易黑名單中。週三公告的裁定將擴大華為向美企取得美製零組件的難度。

美國商務部聲明顯示，若美企欲向實體名單中的企業 / 個人轉讓美國技術，必須先取得許可證，否則美國商務部將駁回申請。

美國聯邦通信委員會主席帕伊 (Ajit Pai) 表示，此舉是邁向保護美國網路的重要一大步。

中國電信巨頭慘了，川普正式亮劍封殺。(圖片：AFP)

早前傳出，美國貿易鷹派近來敦促美國總統川普簽署這項行政命令，自美中互祭報復性關稅與談判緊張局勢攀升後，川普最終決議簽署這道行政命令，藉以施壓中國。

美國國安人員認為，中國大陸企業構成國家安全威脅，因為在中國統治之下，這些中國企業有義務遵守北京當局的命令，以從事間諜與竊取商業機密活動。

此次行政命令的頒布，外界普遍認為，這無疑是美國正式擴大圍剿華為、中興通訊等中國大陸科技廠商，更廣泛限制美企與某些外國供應商開展業務。截稿前，華為和中興通訊並未沒有立即回應。