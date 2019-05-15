能源盤後—沙國石油泵站遭無人機攻擊 供應中斷風險提升 推漲期油

週二 (14 日) 交易，原油期貨收高，係因沙國重要石油設施傳出遭攻擊破壞的消息，增加供應擔憂，也促使 WTI 期油價格在連續 4 個交易日來首次收高。

據當地媒體和美媒報導，沙國表示，葉門胡塞反抗軍（Houthis）無人機以爆炸的方式襲擊了國有石油公司 Aramco 兩個泵站。

此事又為中東不安事件再添一樁，在美國與伊朗的緊張關係升溫之際，本週稍早 UAE 海岸附近便已傳出油輪遭蓄意破壞的消息。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 74 美分或 1.2%，收每桶 61.78 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.01 美元或 1.4%，收每桶 71.24 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨週一收在 61.04 美元，為最前月契約自 3 月 29 日以來最低收盤價，當天本因沙國油輪遭襲擊，油價稍早走漲，但因美股崩跌，引起市場厭惡包含石油在內的風險資產。美股週二已見回彈。

沙國能源部長 Khalid al-Falih 透過官媒發表聲明，稱 Aramco 在評估損壞期間，已停止對東西石油管道抽油，但他承諾沙國的石油產量和出口量

不會中斷。

獨立能源專家 Anas Alhajji 表示，「這場針對東西管道泵站的攻擊事件意義重大，因為這些管道取代了通行霍爾木茲海峽的通道，換句話說，治這些管道降低了伊朗影響海峽石油流通量的能力。」

沙國無人機攻擊事件之前數日，美方甫派遣航空母艦和轟炸機前往中東美軍駐紮地，以防伊朗襲擊。美方上個月決定結束伊朗石油的制裁豁免權，戮力讓伊朗石油零出口，伊朗則威脅要關閉霍爾木茲海峽，以報復制裁。

德國商業銀行商品分析師 Daniel Breisemann 在報告中表示，「曾揚言要關閉海峽的伊朗在事件發生後，卻又否認任何責任，還呼籲當局進行調查。儘管如此，這事件讓市場參與者更加意識到這種巨大的供應風險。」

「畢竟，每天有 1850 萬桶石油或 30% 全球海運石油出貨量通過霍爾木茲海峽，現在只剩這總量的一小部分可以另外配置其他管道來運輸。

OPEC 每月報告

伊朗 4 月石油產量減少 16.4 萬桶至 255 萬桶 / 日，但奈及利亞和伊拉克的產量增加，有助於削弱伊朗產量下滑的衝擊。

OPEC 產量持平，4 月份小減 3000 桶至 3003 萬桶 / 日。

與此同時，中美貿易戰持續升溫，令人質疑未來的能源需求。

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