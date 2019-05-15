智崴Q1純益年增1.2倍 每股賺1.57元 全年可望優於去年

體感模擬遊樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 今 (15) 日公告第 1 季財報，稅後純益 8341 萬元，雖季減 26.83%，但受惠今年首季訂單數量較去年同期倍增，帶動獲利年增約 1.2 倍，每股純益 1.57 元。智崴看好，從往年第 1 季均為營運淡季來看，今年全年營運表現可望「非常好」，並優於去年。

智崴第 1 季合併營收 4.4 億元，季減 26.3%，年增 26.53%，毛利率 47.65％，季增 5.14 個百分點，年增 4.93 個百分點，營益率 17.02%，季減 5.41 個百分點，年增 1.78 個百分點；稅後純益 8341 萬元，季減 26.83%，年增約 1.2 倍，每股純益 1.57 元。

智崴今年第 1 季訂單數量大幅成長，達到近 10 億元，較去年同期倍增，智崴認為，由往年第 1 季均為營運淡季來看，今年營運表現可望「非常好」，且目前已接但尚未認列的訂單金額，仍有逾 20 億元。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，若 2016 年到 2018 年是蹲馬步，今年至 2021 年將是新一波成長開始，看好今年營運優於去年，毛利率可望突破 50%，全年每股純益有機會達雙位數。

智崴從 2008 年興建第一座體感設備以來，目前營運中的體感設備共 32 座、建置中共 36 座，合計 68 座，離 100 座目標越來越近，且正加速建置中。從今年接單區域預期來看，有別於去年以中國接單為大宗、占比高達 75％，今年中國接單占比縮減至 34%，歐洲、非洲與中東地區共 37%，除中國外的亞洲地區共 12%，美國 17%。