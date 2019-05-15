台股盤中─收復10600點後挑戰季線反壓 提防外資趁機出脫持股

隨著美國總統川普再次對貿易戰釋出善意說法，美股止跌反彈，亞股也維持穩健的上揚態勢，台股加權指數今 (15) 日以小漲約 16 點開出後，緩步走揚，盤中漲超過 80 點，多頭拚站穩 10600 點關卡和季線 10621 點反壓，預估成交值 1100 億元左右，不過，法人提醒，由於外資已連 5 日賣超，資金匯出壓力重，須留意法人中期籌碼鬆動對台股的壓抑。

從細族群來看，今日 IC 基板相關業者強彈，南電大漲逾 8%，欣興漲逾 4%，易華電漲逾 2.5%。印刷電路板族群同步走強，台燿漲超過 7%，聯茂漲半根停板，台光電和高僑漲逾 3%。

被動元件相關業者也再度有承接買盤進場，華新科、信昌電、蜜望實和和禾伸堂均漲逾 2%，國巨漲 1% 之上。

太陽能廠國碩和碩禾同步轉盈，股價持續反映並連袂攻上漲停板，帶動族群內聯合再生漲逾 3.5%，元晶和茂迪漲 3% 上下。高爾夫相關製造廠商在大田大漲半根停板帶動下，復盛應用、明安也有 1% 漲幅。

今日大盤繼續走揚，主要是因美國總統川普又一改日前的放話態度，表示下月登場的 G20 高峰會會見中國國家主席習近平，「覺得」和中國的貿易磋商將「非常成功」。

不過，考量目前美中雙方尚未展開理性對話，統一投顧提醒投資人可降低持股因應，而選股建議先回歸業績面，等待國際不確定因素消除。

從技術面來看，台股目前五日、十日和月線等短中期均線皆已向下形成反壓，尤其月線甫反轉下彎，大盤短線恐暫難擺脫整理偏弱格局，且對日後反彈造成不小壓力，所幸季線仍呈現上揚，先觀察能否收復季線位置。

群益投顧則表示，指數在年線附近急拉抵抗空頭過程， 前波表現相對強勢的非電指數驅動股如金控、傳產龍頭等，反而反彈力度疲弱，顯示盤面處在且戰且走、短打中小型電子題材股的階段。