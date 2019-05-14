【中信投信】法盛-盧米斯賽勒斯債券團隊再獲肯定

晨星 (美國)2019 年度大獎於 9 日在美國芝加哥揭曉，其中，卓越投資大獎(U.S. Morningstar Awards for Investing Excellence 2019) 由知名債券大師 - 丹･法斯 (Dan Fuss) 奪得。晨星經理人研究分析師 Alfonzo Bruno 表示，丹．法斯創建不隨指標起舞、廣納資產類別的固定收益投資手法，成為該公司旗艦基金的最大特色。同時奉行價值圭臬、經常逆勢操作且積極進取，為投資人創造長期出眾績效。此外，丹．法斯自 1976 年起，加入盧米斯賽勒斯逾 40 年，不僅為盧米斯賽勒斯固定收益團隊奠定完整投資流程與研究基礎，更積極栽培新生代債券投組經理人，著實值得讚許。

盧米斯賽勒斯執行長凱文．查爾斯頓 (Kevin Charleston) 表示，丹．法斯毫無疑問是投資界傳奇，行事更令人景仰，今年獲得晨星(美國)「傑出投組經理人」大獎，實至名歸。丹．法斯加入盧米斯賽勒斯四十餘年以來，締造非凡投資績效，並且謙和有禮，為客戶投資利益竭心盡力，成為公司典範。此外，身為多元債券投資先鋒，丹．法斯打造優秀團隊，旗下所有產品貫徹相同投資理念，遵循靈活操作、長期投資、價值優先的投資策略。

根據晨星 (美國) 所發布的新聞稿，丹･法斯今年與另外四位在股票、債券與多元資產等領域操盤經驗豐富的基金經理人共同競爭該項大獎。這是他繼 1995 年獲頒晨星 (美國) 年度最佳固定收益基金經理人、2005 年與團隊獲得晨星 (美國) 年度固定收益基金經理團隊第二名，以及 2009 年獲得晨星 (美國) 年度最佳固定收益基金經理團隊之後，再度獲得晨星 (美國) 的肯定。

丹･法斯已有 61 年的投資經驗，自 1976 年起，加入盧米斯賽勒斯至今。除了獲得晨星 (美國) 多次的肯定之外，他並於 2000 年入選固定收益分析師協會名人堂(FIASI Hall of Fame)。同樣在名人堂榜上有名的是今年三月宣布退休，有 40 年投資經驗的西岸債券天王葛洛斯，以及新債券天王岡拉克(Jeffrey Gundlach)。此外，2012 年時，丹･法斯獲得《機構投資者 (Institutional Investor)》雜誌頒發資金管理終身成就獎，同年並得到理柏 - 傑出投資(Lipper Excellence in Investing Award) 的肯定。

近年來，市場充斥不確定性，由丹･法斯主導的固定收益團隊不追求高殖利率或便宜的債券，反倒是著重於個別公司與產業的深入研究與分析，只要企業價值合乎投資心法，即使和多數市場看法背道而馳，也願意買入並持有。

舉例來說，在 1994 年，投資人紛紛逃離債券市場時，丹･法斯卻買入了可轉債與零息債券，並在 90 年中期南美洲發生內亂時，買入南美主權債。若將時間拉近到 2015 年，當年度高收益債出現重挫，然投資團隊早有準備，在跌深時買入市場錯殺的能源債，讓 2016 年基金表現與市場同步反彈，締造了亮眼的成果。團隊認為，最佳的投資可能出現於市場狀況最差的時候，靠著堅定的投資架構，在市場不確定性與恐慌環伺下，不應該認賠殺出，反而要危機入市，締造亮眼的投資成果。

*2010 年晨星 (美國) 十年固定收益經理人為 Bill Gross，丹･法斯 (Dan Fuss)

資料來源：Natixis Investment Managers、晨星 (美國)、理柏、Institutional Investor、FIASI

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