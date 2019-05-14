40歲關鍵逆轉「腎」！腎臟專科醫：排毒護腎絕招是它

文／早安健康編輯部

醫師專訪：關鍵 40 歲，從代謝症候群（糖尿病前期）逆轉腎！

專訪醫師小檔案：洪永祥醫師

內湖洪永祥診所 - 透析醫療服務中心院長

三軍總醫院總院 - 內湖院區腎臟科門診醫師

糖尿病上游的代謝症候群，台灣的盛行率是世界第二，每五個成年人就有一個挺著鮪魚肚。代謝症候群的成因，一是 40 歲後代謝老化變慢，二是飲食超過身體能代謝的量，當胰島素阻抗、澱粉類代謝變差，過多熱量轉化為油脂，血糖高、油脂多，產生粥狀動脈硬化，血液變得濃稠、血壓升高，脂肪就堆積在內臟變成鮪魚肚。

所以 40 歲是很重要的關鍵期，一定要想辦法把代謝維持在年輕的狀態，不是靠吃藥、吃健康食品，而是改變生活習慣，如果這階段努力控制飲食、運動，代謝症候群是可逆的，否則到糖尿病就不可逆了，就會藥愈吃愈多、打胰島素，一堆併發症。

幫助排毒、逆轉胰島素阻抗！運動是腎臟保命符

還沒洗腎就要運動，洗腎了更要運動！腎臟壞掉之後，身體還有三個地方可以排毒，汗水可以排掉很多、糞便也可以，還有就是殘餘的腎功能，還是可以排掉一些毒素，而光是運動，就能排汗同時幫助腸胃蠕動、刺激糞便排出。因此比起健康食品，更要注重運動。

運動提升循環代謝，為腎臟好，多運動多健康！

而且運動是唯一可以逆轉胰島素阻抗的方法，運動完身體所有循環變好、代謝變好，日本研究發現慢性腎衰竭患者的每周運動天數不同，腎臟衰竭的速度也完全不同，從每周 1∼2 天、3∼4 天、5∼6 天都有差，運動愈多的效果愈好，一周運動 6 天的族群是最好的。

現在很多全世界連鎖的洗腎中心也都在推行邊洗腎邊運動。有一項阿拉伯的研究，讓洗腎患者在長達 4 個小時的洗腎過程中踩腳踏車，不能踩腳踏車就請復健師幫他們做運動，做完發現營養上升、貧血改善，本來疲累沒精神的整個都變好了。

洗腎未必體能差！洗腎 26 年照樣能跑 5000 公尺

不過邊洗腎邊運動，一定要有復健科醫師或體適能專家一起幫忙，很多老年人最適合的可能是游泳，摩擦力阻力最小，如果是踩腳踏車，角度和緊度的問題都需要專業考量，老年人在運動過程中的確要小心，不能做會導致運動傷害的運動，但運動的結果會非常好。

所以說運動更重要，我現在會請家屬陪腎臟不好的病人去散步，快走就好，運動時間因人而異，可是不要爬山，腎友的心臟都不好，冬天爬山尤其容易猝死。其實洗腎未必體能就會衰退，我有個病人洗腎 26 年，他可以跑 5000 公尺，比我更厲害，體能比我還好！

來源：《早安健康》 2019 年 5 月

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