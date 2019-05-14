美中貿易緊張局勢升級 紐約棉花期貨跌停

棉花是因美中貿易緊張局勢加劇而遭受重挫的市場之一。中國是全球最大的棉花消費國。

紐約期貨價格跌幅觸及 3 美分的交易所上限，價格跌至 2016 年 9 月以來的最低水平。

多種因素使得棉花的跌勢比其他大宗商品更糟糕。貿易緊張局勢最近再次惡化，迅速澆滅了對於中國很快取消對美國棉花 25% 的關稅的樂觀情緒。更糟糕的是，有人甚至猜測這個亞洲國家可能會取消對尚未離開美國海岸的棉花的購買。兩國的貿易爭端有可能攪亂全球經濟，而棉花需求通常與經濟成長前景亦步亦趨。

「棉花市場非常關注世界和國內經濟的相對健康狀況；股市受到重創，主要是由於關稅戰，」經紀商 Price Futures Group 副總裁 Jack Scoville 在一份電子郵件中表示。「關稅戰從兩個方向打擊棉花。」

美國是世界上最大的棉花出貨國，超過四分之三的國內作物出口，且嚴重依賴中國。貿易戰升級之際恰逢美國國內產量增加，據估計美國庫存將達到 10 年來的最高點。

美國棉花庫存量 圖片來源：Bloomberg

貿易緊張局勢和美國供應增加意味著前景「非常、非常悲觀」，田納西州孟菲斯 Rose Commodity Group 的研究與分析主管 Louis Rose 在一封電子郵件中說。

7 月交割的棉花下跌 3 美分，觸及交易所跌幅上限，結算價報每磅 65.45 美分，跌幅 4.4%，創 2018 年 6 月以來最活躍期貨的最大百分比跌幅。棉花價格已經連續第六個交易日走低，為今年的最長連跌時間。原文標題 Cotton Drops by Exchange Limit as U.S.-China Tensions Escalate