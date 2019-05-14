萬年清今完成上櫃前競拍 5/28每股50元掛牌

環境工程業者萬年清 (6624-TW) 預計 5 月 28 日上櫃掛牌，上櫃前競價拍賣作業今 (14) 日開標，得標加權平均價格 60.72 元，公開申購價格為每股 50 元，萬年清將含息約 2.2 元上櫃掛牌。

萬年清公開承銷申購張數 390 張，將在 5 月 16-20 日申購，於 5 月 22 日公開抽籤，萬年清擬於 5 月 28 日掛牌交易。

工業用水及廢水高級處理工程廠商萬年清因近年來拓展大陸、越南及印度市場的效益顯現，公司在 2019 年營運成長態勢明確，主辦券商指出，萬年清上櫃案的此次辦理上櫃前公開承銷 1700 張，其中 1360 張採競價拍賣已在今天完成，合格件共 877 筆，合格投標量 8151 張，超額投標倍數達 5.99 倍，並已全部順利拍賣成功。

萬年清深耕工業用水及廢水處理領域超過 20 年，客戶群主要為國內外大型集團，目前工程實績涵蓋東南亞（越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國）、東亞（中國、韓國）、南亞（印度）、拉美（尼加拉瓜、墨西哥）、非洲（賴索托）及中東地區（以色列），了解各國法規的經驗亦為萬年清發展國際業務的優勢。

此外，萬年清為拓展國際業務，2017 年起前往杜拜、印度、印尼及越南參展，推廣公司擁有關鍵核心技術服務，與新型設備製造販售雙重能力，使公司業務服務範圍可以進行更為廣闊的區域推廣。

萬年清營收包括兩大分類，一為廢水處理統包工程類，毛利率約 15-25%，另一為技術、設備業務，毛利率為 45-55%，高於去年平均 35.26%；目前萬年清的業務方向在透過全球各地合作，爭取更多專業技術、設備業務的合約。

萬年清去年營收 3.83 億元，毛利率 35.26%，年增 2.22 個百分點，創新高，稅後純益為 4959 萬元，年增 22.17%，每股純益為 3.1 元。