〈群益期貨〉同時扮演黑臉白臉，川普先生你不累嗎？

從 5 月 6 日川普發佈自 5 月 10 日對中國進口商品 2000 億美元加徵關稅至 25% 以來，很多人都用狂人的角度來看待川普，但我們寧可用生意人的角度來看他，至少這次的行動川普是先關閉歐洲的戰場，才發動中國的戰場。



當天的訊息傳出歐洲會增加進口美國天然氣，至 2023 年增加一倍的進口量，以降低歐洲對俄羅斯能源的依賴，然後才對中國下手的，可以看出川普發動的關稅戰算是有計劃性的，緊接而來的是 5 月 18 日美國可能又會決定是否對歐洲汽車發動關稅戰，是否也可能暗示中國的戰場會先休兵，又轉戰歐洲市場呢？



昨天川普推文表示美中談判前景持樂觀態度，時機到了就會和中國談成協議，川普表示 3~4 週後 (下個月底於日本舉行的 G20 會議，可能會有川習會的安排) 就會揭曉美中貿易磋商是否會成功，但美國貿易代署於日 13 日公佈計劃對三千多億中國進口美國的商品加徵 25% 關稅的產品清單，也因為這些清單多數涉及民生物資，且排除了很多關稅性的產品，對美國影響會更大，而且直接影響到支持川普的選票是否會鬆動，因此也有些評論家認為這件事情是不會發生的。



市場仍充滿變數，波動率仍居高不下，而通常波動率高只會讓人聯想到空頭市場，因為波動率高代表投資人願意支付的避險成本上升了，也代表投資人對市場的擔憂還是存在的，但川普這種邊打邊談的戰術，會造成金融市場忽漲忽跌，且波動加劇的現象仍然是常態。

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