中美貿易戰再掀動盪 跟著投資老司機趨吉避凶

美貿易戰煙硝味再起，雙方談判陷入膠著，全球股市一片殺聲，在市場情緒不安與動盪中，該如何即時掌握投資策略，靈活應變？跟著常勝老手操作，借助他們精準的洞察力，是個不錯的選擇。

鉅亨「投資老司機 APP」平台擁有大數據快篩功能，並網羅逾 1000 名投資好手，分享真實交易資訊與投資組合，透過分析績優老司機的進出場操作，就能跟著趨吉避凶。

觀察「投資老司機 APP」近期績效表現優異的老司機，如麥斯、 Allie 及鎧馬，都將資金放在兩檔基金，一是「貝萊德世界科技基金 A2」，另一檔為「瑞銀 (盧森堡)- 中國精選股票基金 (美元)」。

該兩檔績效近 3 個月走勢都跑贏人氣紅不讓的 0050；從基金大數據中也可看到，該兩檔基金近期的申贖量，都是名列前茅，顯示鉅亨「投資老司機 APP」裡的好手操作能力、選擇標的的眼光確實值得參考。



在「投資老司機」平台上，網羅多種不同投資風格的基金好手，並且可以看見真實交易紀錄，可研究他們進出場的動態，再透過平台中的大數據統計，交叉篩選，不難為自己找到會「下金蛋」的基金。

投資人可能都希望有長期績效優良、勝率高的投資組合可以參考，做為自己判斷的依據，不妨好好應用「投資老司機」平台，依循贏家腳步，提升獲利機會。

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