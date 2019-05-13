數位貨幣落地化應用 可助過期票券起死回生再應用

數位貨幣落地化應用，新創公司 Excel ACE LTD 鎖定票券商機，宣布與墨攻網路科技合作，以區塊鏈技術打造「魔券幣」，將快過期的票券透過回收平台轉換成點數，點數可用來兌換其他消費票券，讓快過期票券活化。

根據信託公會統計，近 10 年來，票券市場每年約有 300 億元的產值，但未被兌換的價值高達 80 億元，Excel ACE LTD 與墨攻科技合作，結合區塊鏈、虛擬貨幣打造「魔券幣」(MoChange Token)，標榜可結決過期票券商機，擴大票券應用範圍，解決票券過期的使用痛點。

墨攻科技在吃喝玩樂票券系統旅展市占率高達 9 成，每年發行票券數超過 1000 萬張、發行金額超過 48 億，範圍涵蓋吃喝玩樂票券超過 700 家合作廠商，新推出的「魔券幣」可讓數位貨幣可落地應用，有效活化台灣每年百億過期票券商機。

Excel ACE LTD 台灣區執行副總郭庭瑋表示，亞洲最大數位貨幣落地應用項目魔券幣 (MoChange Token)，具備三大功能包括：過期票券重生、廠商業績提升、消費者優惠升級，讓消費者端透過擁有魔券幣交易，享有更優惠的服務體驗。

墨攻網路科技總經理黃少風表示，墨攻與 Excel ACE LTD 攜手合作，以區塊鏈技術打造魔券幣解決台灣每年百億過期票券痛點，透過回收平台將過期票券換點數，讓消費者再組合兌換其它消費票券，設計四個階級 VIP 制度，提供多元優惠與回饋獎勵。