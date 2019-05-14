台股盤前─貿易戰引爆台股匯雙殺 測試看這裡的支撐力道強與弱

台股受到美中貿易戰爭未緩和影響下，昨 (13) 日量縮下挫 154.7 點或 1.44% 作收，大盤指數已跌破季線 10558 點，目前看大盤在年線 10451 點支撐力道，在匯市的表現也不佳，並貶破 31 元價位，分析師黃漢成指出，在外資殺出持股下，現階段投資人操作上仍宜保守。

台北股市昨日集中市場加權股價指數收在 10558.29 點，成交值為 1142.76 億元，新台幣兌美元匯率昨日單日貶 1.24 角，貶破 31 元整數關卡，為 7 個月來的低點。在市場因美中貿易關稅戰升溫之下，台北的股匯市動盪情勢也加深。

台股昨日早盤尤以蘋果概念股相關成為殺盤重心，包含台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 等個股的賣壓都相當大，而就天早晨收盤的美股走勢觀察，蘋果 (AAPL-US) 股價也下跌 4.58%。美商蘋果公司除了貿易緊張局勢影響外，週一美國最高法院裁定，允許 iPhone 用戶向蘋果提起 App Store 反壟斷訴訟，直接威脅到蘋果軟體銷售營收，也拖累股價走勢。

今晨收盤的美股指數，美股道瓊指數下跌 617.38 點，或 2.38%，收 25324.99 點。那斯達克指數下跌 269.92 點，或 3.41%，收 7647.02 點。標普 500 指數下跌 69.53 點，或 2.41%，收 2811.87 點。費城半導體指數下跌 69.92 點，或 4.73%，收 1408.95 點。在標普 500 指數的 11 個主要板塊中，除公用事業板塊外，其他所有板塊都處於血染狀態，其中貿易敏感的科技與工業板塊跌幅最大。

在美股的個股中，中國營收佔比高的英特爾 (INTC-US) 股價下跌 3.12%，蘋果、開拓重工 (CAT-US) 分跌重挫 5.81% 與 4.58%，中國銷售佔比約 13% 的波音 (BA-US) 走跌 4.88%，

目前影響台北股市最重大的因素仍在兩大國之間因貿易摩擦形成的關稅壁壘，在中美貿易談判受挫後，美國自 5 月 10 日起對中國總值 2000 億美元商品加徵 25% 關稅，中國大陸也在昨日提出反制手段，針對 2018 年 9 月向美國 5140 項、總值 600 億美元商品加稅措施進行加碼，並分四級徵稅，最高加稅幅度從原來的 10％增至 25％，並且自 6 月 1 日實施。商品包括太陽能電池、雷射印表機、液化天然氣、工業機器人、部分鋼材等貨品。

在重要市場訊息部分，龍巖 (5530-TW) 去年委由信義房屋 (9940-TW) 公開標售未果的台北市東區太平洋商業大樓 3-5 樓層及地下層，昨日晚間龍巖公告以 14.2 億元售予萬海航運 (2615-TW)，龍巖此一不動產交易案將獲利 5.27 億元。