偏光板供給狀況吃緊 集邦估2020有望舒緩

根據集邦 TrendForce 光電研究（WitsView）的最新觀察，由於大陸面板廠擴廠迅速、電視平均尺寸不斷成長，偏光板未能及時量產，導致供應仍呈現吃緊狀態，供需比降至 3.3% 為近 4 年新低，預期明年在廠商產線量能全部打開的情況下，狀況有望緩解。

TrendForce 研究副理李志豪指出，今年 LG 雖新增南京廠的 1490mm 寬幅產線，但只是生產基地的轉移，對增加產能沒有幫助，而昆山誠美材訂於今年底量產的 2500mm 超寬幅產線，能夠全線稼動的時間預計落在 2020 年上半年，但就面板產能來看，在華星光電 (CSOT) G11 代和惠科 (HKC) 新的 G8.6 陸續量產，夏普 (Sharp) 廣州的 G10.5 也將投產，預期偏光板供需結構將再出現失衡狀況，不過目前整體偏光板的供給面積仍大於需求面積。

李志豪表示，偏光板廠商產能擴產沒有跟上面板廠放量的腳步，才導致今年偏光板的供應相對吃緊，對面板廠而言，可能會面臨緊急加量的訂單無法滿足或是交期延後等狀況，但還不至於影響面板出貨。然而，多數電視面板價格已接近成本價，但偏光板的價格卻沒有降價空間，對面板廠來說最大的衝擊還是議價難度增加。

目前 LG 化學、日東光電與住友化學等前 3 大偏光板廠商產能合計市占率高達 65%，三星 SDI 排名第 4 市占 9%，台灣廠商誠美材 (4960-TW)、明基材 (8215-TW) 與力特光電 (3051-TW) 共占 15%，中國廠商盛波光電、三利譜以及勝寶萊則約 8%。

集邦表示，預期在錦江集團旗下盛波光電的 2500mm 產線量產，加上昆山誠美材的 2500mm 產能全部打開後，2020 年中國偏光板廠商占全球產能的比重將首次超過雙位數，來到 11%。