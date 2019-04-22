〈財委會質詢〉海外資金匯回專法 立委提兩大疑慮要財政部給答案

為鼓勵資金回流，行政院訂定「海外資金匯回專法」提供租稅優惠，但立委對於海外資金匯回專法卻有諸多疑慮，包括資金放在專戶 7 年就能解禁，等於幫口袋深的台商省稅，第一年匯回等於立刻省下 12% 稅率；以及投資期間如遇虧損，可否申請變更投資標的？

行政院針對海外資金匯回，提供第一年 8%、第二年 10% 的稅率優惠，如果實質投資指定產業稅率還可在減半，也就第一年稅率 4%、第二年 5%，採取先課稅後申請退稅的方式，為避免資金回台伺機炒房，除了需將資金須存入專戶控管外，還得等到第六年才能以限額方式分批領取。

儘管政府對於資金回流設定租稅優惠現制關卡，但立委仍對專法有不少疑慮，民進黨立委江永昌今 (22) 日在財委會質詢提及，現行規定還是讓資金有漏洞可鑽，呼籲財政部應提出相對應措施。

江永昌表示，目前雖規定資金要放在專戶控管，而且要過了「5 年閉鎖期」才能逐年分批領取，等於是資金到了第 8 年開始的就能重回市場，一樣有機會炒房炒股，而且第一批依循專法回來的資金還能享有 8% 稅率，比起現行 20% 稅率，等於現省 12% 稅率。

江永昌質疑，海外資金匯回專法看似設下門檻預防資金亂炒作，但對於口袋夠深的台商來說，資金被綁 7 年換來 8% 優惠稅率，未必不划算，尤其 7 年閉鎖期解禁後，熱錢還是有機會流入不動產跟股市炒作。

此外，專法草案也明定，投資人在投資私募股權或創投的 4 年期滿前，如果因個人不可歸責原因導致投資比例無法符合規定，可向經濟部申請變更投資標的，江永昌問，如果投資期間因虧損過多而打算停損，是否符合可變更條件？財政部對此回應，將就這部分進行研議。