〈台泥法說〉前4月水泥價格優於去年 張安平：下半年價格仍待觀察

台泥集團今 (13) 日召開聯合法說會，台泥 (1101-TW) 董事長張安平表示，一般而言水泥價格第 4 季將有漲價空間，但漲幅多寡仍待觀察，雖然今年 1 至 4 月平均價格優於去年，但下半年價格能否較去年佳，仍須觀望；今年 2 月廣西貴港廠取得中國最大水泥窯協同處理廢棄物合約，第一期設備將於 12 月投產，第二階段明年完成。

談及今年水泥產業市況，董事長張安平指出，第 1 季為水泥業傳統淡季加上適逢雨季，而後價格預期將走揚，一般而言，第 4 季將有漲價空間，但漲幅多寡仍待觀察，雖然今年 1 至 4 月平均價格優於去年，但下半年價格能否較去年佳，仍須觀望。

展望今年，總經理李鐘培表示，今年擁有非常多不確定性，將會密切注意不確定性發展，而公司進軍環保事業有成，危廢處理方面，廣西貴港廠今年 2 月取得中國最大水泥窯協同處理廢棄物合約，年處理量 33 萬公噸，第一期設備將於 12 月投產，可完成 20 萬公噸處理量，第二階段 13 萬公噸處理量，預計明年完成。

此外，台泥 5 月初也與寶武集團環境資源科技簽訂戰略合作框架協定，雙方議定共同推動循環經濟發展，李鐘培表示，台泥 24 條水泥窯將全數動員，加入協同處理，研究如何落實這套專案，未來在歐洲也將投資二氧化碳減碳專案，可為公司帶來可觀收益。

談及美中貿易戰升溫，李鐘培表示，未來對中國出口影響將最大，但中國政府可能藉此擴大促進內需發展力道，為刺激內需，近來陸續公佈幾項重大方針，以減緩中美貿易戰的可能衝擊，包括大灣區的基礎建設、落戶政策等，而水泥被列為重點產業之一，對水泥需求將持續增加。

台泥近來持續朝國際化及多角化事業群發展，去年在阿姆斯特丹成立 Dutch OYAK TCC Holdings B.V.，以此做為邁向國際化的基地，布局中東、歐洲及非洲等市場。李鐘培表示，在土耳其投資的公司已併入 OYAK，2017 年與去年均為獲利，但今年經濟出現 20 年來首度衰退，雖目前已有所改善，仍須觀望經濟與通膨問題能否回穩，不過，OYAK 目前資產均以歐元計價，受匯率影響相對有限。

此外，李鐘培也透露，OYAK 將在葡萄牙投資，目前仍申請中，預期近期就可望取得核准函，將盡快對外公告。

針對台泥現有資產，張安平表示，台北廠佔地超過 6600 坪，預計 8 月底搬遷至汐止，舊廠盼能改造為長照中心，正緊鑼密鼓籌備中，而高雄鼓山廠 2 年就已著手規劃，目前仍在土地變更階段。

