川普說：賭我2020年敗選 中國押錯寶了

川普總統暗示，他在與中國進行的貿易談判中，佔得上風，並對該全球第二大經濟體擺出了新的威脅。這波貿易爭議遲遲未解，使得上週的全球股市大幅波動。

在週六發布的兩篇推文中，川普總統表示，他將會贏得 2020 年總統大選。屆時，若未能達成貿易協定，這種選舉結果對中國將是壞消息。

他在推文中說道：「我認為在最近的協商中，中國感受到重大挫敗，他們可能會等待 2020 年的選舉，看是否民主黨勝選，若成真，他們還可以一年賺走美國 5000 億美元。」

他在另一篇推文中說：「問題是他們知道我會勝選 (理由包括美國史上最佳的經濟與就業數據，等等)，如果必須在我的第二任期進行協商，對他們而言，協定條件會差很多。他們如果聰明，現在就應採取行動。如果不夠聰明，我也樂於收取大量關稅！」

上週，北京與華盛頓在貿易談判中，未能打破僵局。白宮指控中國未能實踐過去的承諾，包括尊重智慧財產權。

上週五，美國將 2000 億美元自中國進口商品的關稅，由 10% 調高至 25%。川普還指示幕僚人員開始進行文書作業，準備對逾 3000 億美元的其他自中國進口商品課徵同樣關稅。

這些發展反應出全球兩個最大經濟體的協商，進入了新的緊繃階段，使得股市再度大幅動盪。