【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美中貿易戰火升溫衝擊，今日台股追隨亞股低開，前期強勢的蘋概股今日成為重災區，電子三雄全面倒地，大立光重挫逾 4%，台積電及鴻海均有超過 2％的跌幅，且在貿易戰衝擊下亞幣在人民幣領跌下重貶，台幣也貶破 31 元關卡，收盤加權指數在股匯雙殺下大跌 1.44%，並失守季線。

《國際金融市場焦點分析》

受到川普於週末再度發表對美中貿易談判強硬言論衝擊，週一中國滬深兩市雙雙低開，盤中農業種植、自由貿易港及芯片板塊拉升支撐指數收斂跌幅，受到證監會主席易會滿表示，要探索創新退市方式，ST 板塊全面重挫，不過具有業績轉虧為盈的摘帽概念則是逆勢走高，權重股方面，大金融表現疲弱，使得整體市場人氣低迷，兩市個股跌多漲少，滬指收盤量縮下跌逾 1%，驚險守住 2900 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國週五正式對中國商品加徵關稅，短期市場擔憂情緒降溫，加上美國總統川普表示，美中將持續進行談判，帶動早盤輕原油及布倫特原油同步走高，不過受到美國總統川普又於談判後，展現出強硬態度，表示將對中國 3250 億美元商品加徵關稅，導致市場擔憂情緒升溫，推動輕原油期貨週五由紅翻黑小跌；USDA 發佈月報，預估黃小玉庫存皆呈現增長，帶動週五黃小玉期貨同步走跌。

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