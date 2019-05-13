【中信投信】中美貿易談判未果 台股失血6.7億美元 印股為新興亞洲唯一吸金市場

中美貿易談判未果。美國總統川普上週五 (5/10) 下午發推文表示，將保留美國對中國商品的關稅課徵，使得美國股市當日開盤走跌，上周新興亞洲股市跌幅將近 5%。觀察上周亞股資金流向，受到中美貿易談判不確定性提高影響，台股再度由流入轉為流出，上周失血 11.4 億美元。印度則逆勢表現，由流出轉為流入，上周吸金 2.6 億美元。展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，自上周川普揚言提高中國商品關稅之後，全球股市均出現修正，台股亦不例外。接下來中美雙方恐將持續拉扯，儘管基本面良好，但波動將不可避免。短線上，建議先持續觀望，相對保守因應。

周俊宏表示，美股財報表現優於預期，基本面持續好轉中。然上周中美貿易談判出現變數，使得整體指數震盪，回到以個股表現為主。展望後市，儘管中美雙方仍有談判議院，然市場波動應該還會持續，因此在操作上，將降低頭組波動度，並視情況納入避險工具。

在選股上，周俊宏表示，可挑選營收佳、展望相對正面，具轉機性的企業長線佈局。目前持續看好 5G、TDDI、電動車、多鏡頭等主題。

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