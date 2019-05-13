中國獨角獸數量全球居冠 AI熱度高

根據 2019 第一季胡潤中國潛力獨角獸報告內容指出，中國獨角獸企業總數上升至 202 家。胡潤百富董事長胡潤指出，中國獨角獸企業數量突破 200 家，令人驚訝，幾乎是印度的十倍，應該已經成為全球第一。

今年，中國獨角獸企業數量成長出現回溫，第一季有 21 家獨角獸企業被發現，遠遠高於去年第四季的 11 家。

這 21 家獨角獸企業中，跨境電商快時尚品牌平台「SheIn」、互聯網長租公寓營運商「蛋殼公寓」、智能家居升級平台「塗鴉智能」、自動駕駛科技公司「小馬智行」、電梯廣告營運商「新潮傳媒」等都以超過人民幣 100 億元的價值領先其它新進者。

此外，這 21 家獨角獸企業中，以來自人工智慧產業最多，達 5 家；其次是物流服務產業，有 4 家。而總部設在北京仍占多數，達 6 家；上海則名列第二，有 4 家。

如果以總數 202 家來看，北京是獨角獸企業和潛力獨角獸企業數量最多的城市，有 82 家企業登上獨角獸榜單，總價值超過人民幣 2 兆元，25 家企業登上潛力獨角獸榜單，占總上榜數量的 36%。

資料來源: 胡潤研究院 ，鉅亨網製表

其次是上海，有 45 家企業登上榜單，總價值約人民幣 8600 億元，21 家企業登上潛力獨角獸榜單，比重達 30%；第三則為杭州，獨角獸企業上榜數量達到 19 家，總價值約人民幣 1.3 兆元。

若以背後金主來看，紅杉資本投資上榜獨角獸企業及潛力獨角獸企業數量最多，分別達 53 家和 17 家；騰訊緊跟其後，捕獲上榜獨角獸企業及潛力獨角獸企業數量分別達 31 家和 12 家。

此外，上榜潛力獨角獸企業中，三分之一以上有阿里、騰訊、小米等科技大廠身影。

從產業角度來看，這 202 家獨角獸企業中，以來自互聯網服務產業的數量最多，有 42 家企業上榜，比重達 20.7%；而電子商務和互聯網金融產業獨角獸企業則分別為 22 家和 20 家。受到市場關注的人工智慧和物流服務產業各有 15 家。

胡潤表示，人工智慧已經連續三個季度成為成長最快的產業，市場對該產業關注度極高，未來價值可期。

資料來源: 胡潤研究院，鉅亨網製表

中國整體排名前十的獨角獸，阿里巴巴旗下的螞蟻金服以超過人民幣 1 兆的價值排名第一，字節跳動則以逾人民幣 5000 億名列第二，滴滴出行則位居第三。

資料來源: 胡潤研究院，鉅亨網製表

不過，若根據 CB Insights 公布 2019 年全球獨角獸企業名單，中國「字節跳動」以 750 億美元的價值為全球獨角獸之首，螞蟻金服則未在前十榜單中。