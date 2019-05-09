比特幣突破6000美元心理關卡 創去年11月以來新高

多數加密貨幣交易所的比特幣價格，週四 (9 日) 均突破 6000 美元大關，衝上近 6 個月的高點。

台北時間週日上午 8:00 之後，比特幣價格出現一輪攻勢，CoinDesk 的價格數據，在上午 9:00 前已突破 6076 美元，是去年 11 月 14 日以來新高。此後維持高檔震盪，繼續穩在 6000 美元上方。

比特幣價格 (圖表取自 Coindesk)

比特幣在 2017 年 12 月達到高峰逾 1.9 萬美元，但去年 12 月低至 3136.04 美元，如今重回 6000 美元之上，相當於近 1 倍的漲幅。

以 24 小時漲幅計算，比特幣價格上漲約 3.5%，近 7 日累計漲幅接近 12.5%。其他主要貨幣也上漲，但漲勢不如比特幣凶猛。至台北時間 11:00，以太幣上漲 1.6%，報 172.41 美元，比特幣現金、萊特幣漲勢均超過 2%。

受交易所遭竊事件影響，幣安幣 (BNB) 仍在下跌，跌幅減至約 0.56%，近 7 日跌 5.27%。

(圖表取自 Investing.com)

幣安交易所 8 日凌晨遭大規模系統性攻擊，駭客利用網絡釣魚、病毒等多種方法，竊取部份幣安用戶的 API 金鑰、雙重驗證碼等必要資訊，提走 7000 枚比特幣，損失約 4100 萬美元，約占幣安持有比特幣的 2%。

幣安聲稱會保障所有用戶的權益與財產，將由用戶資產保障基金 (SAFU) 承擔全部損失。執行長趙長鵬表示，官方需要約一週時間調查，調查完成前幣安會暫停提存，交易則可正常進行。

此一事件雖然重大，卻未影響近兩日比特幣走勢。比特幣漲至 6000 美元上方，也使市值自去年 11 月之後，首度超過 1000 億美元。

此外，根據 CoinMarketCap 數據，比特幣在加密貨幣中主導率 (相對於其他貨幣的市占)，也來到近 8 個月的高點 56.8%，是自 2018 年 9 月 13 日以來最大。

總體而言，加密貨幣市場的總資本在今天的反彈期間，大約增加 54 億美元，總市值達到 1891 億美元。