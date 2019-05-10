〈群益期貨〉提高關稅正式生效，陸股卻強力反彈

川普表示收到習主席一封「漂亮」的信，他會和他通話，在此之前川普還在批評中國不想跟他講通，轉向軟腳蝦民主黨候選人拜登溝通，中國擺明的就是認為川普不會連任，當然這不能當作主要提高關稅的理由，實際上是因為中國擺了他一道，沒能遵守協商的內容，美方一直希望能在技術轉移、智財權保障透過修法列入明文協議當中，但中方改口稱只需要修正管理機制，沒有必要修法，現在雙方元首有機會通話，這也是川普想要的，畢竟這次調高關稅強度是變強了。



但時空環境不同，去年 4 月美股漲，陸股下跌，中國完全禁不起打，主要因為中國同時面臨外部貿易戰與內部去槓桿疊加效應，但自去年去槓桿達成一定成效後，今年穩槓桿，中國更有能力對抗外部貿易戰的衝擊了。



所以現在川普打的關稅戰，真的就是七傷拳，打了別人也傷了自己不輕，不可能持久的打，另一方面，從美國或川普的角度，貿易戰像便利貼一樣，為了明年的選戰，可以撕了又貼，貼了又撕，重複利用，短線可逼迫中國大陸或習近平重上談判桌，達到短期目的，若不能達到短期目的，提高關稅則逼迫廠商回美國，這就是川普言明的目的，無魚蝦也好。



這一次，川普又逼出了習近平，算是上士對上士的談判，一方面讓民主黨候選人看看，誰才是美國真正的主人，順便拉抬一下自己的聲勢，另一方面，也為六月底在日本所舉行的 G20 會議暖暖身，兩方元首能透過電話溝通，儘管美國還是提高了關稅，但股市還是給予正面的反應，這場不論打真或打假的關稅戰，可能會打到 G20 開會前，接下來便利貼又可以撕了再貼，貼了再撕了。

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