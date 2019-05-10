能源盤後—中美協議恐難產 WTI原油期貨收低

週四 (9 日) 交易，WTI 原油期貨價格收低，但 Brent 原油價格略微收高，係因中美貿易紛爭提高了能源需求遭削減的可能性，但這樣的擔憂又遭週三 EIA 庫存報告這類支撐價格的因素抵銷，然而交易者持續關注美國和伊朗間局勢益發緊張的發展，因這恐提高中東供應中斷的風險。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 42 美分或 0.7%，收每桶 61.70 美元。該契約週三收跌 1.2%，目前本週邁向跌幅 0.4%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2 美分或 0.03%，收每桶 70.39 美元。該契約本週邁向跌幅 0.6%。

美國總統川普週三表示，中國在貿易談判中「打破了協議」並準備面臨更嚴厲的關稅。他的立場打壓了本週股市，週四再次讓股市和其他風險驅動的市場走低。週五起中國預計面臨更高的關稅，此間中國副總理劉鶴尚未結束其為期 2 日的訪美談判之行。

Oanda 市場分析副總裁 Dean Popplewell 表示，「市場對中美達成貿易協議的預期下降，對全球成長的擔憂心理主宰了走勢，且對原油構成上行壓力。」

然而，石油價格迄今還有一些支撐力「來自全球供應量更緊繃的跡象」，其背景係因 OPEC + 減產、美國制裁委內瑞拉和伊朗等。Popplewell 指出今年迄今 WTI 和 Brent 原油期貨均上漲 30% 以上。

他補充，美國原油庫存意外下降也對本週原油價格深度回檔提供了支撐力。EIA 週三報告指出，美國原油庫存下降 400 萬桶，汽油和蒸餾油庫存更溫和下降。

6 月交割的汽油期貨價格持平，收每加侖 1.975 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3 美分或 0.6%，收每加侖 2.044 美元。

巴克萊銀行分析師提高第三季 WTI 和 Brent 原油價格的預期，兩者均調升每桶 4 美元，使 WTI 原油價格預期至每桶 67 美元、Brent 原油庫存每桶 74 美元。

巴克萊銀行分析師估計今年 WTI 和 Brent 每桶均價分別為 63 美元、71 美元。

巴克萊調升預期係因他們認為市場狀況更緊繃，美國夏季駕駛季節開跑又遇上汽油庫存低檔位、需求前景健康，還有一些計畫中和非計畫中的供應中斷事件等。

巴克萊分析師 Amarpreet Singh 表示，「未來幾週，北海和里海煉油廠進入預定的維修期，產量將下降，加上美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，他們的供應量也會下降。雖然伊朗原油出口量不會被削減至 0，但未來幾週會慢慢遭削減。這是全球供應問題持續存在、受議論的因素。」

根據 S&P Global Platts 週四公布的報告，4 月份 OPEC 原油產量小增 3 萬桶 / 日，使其達到每日 3026 萬桶。

其他能源商品

EIA 週四報告，美國天然氣供應普遍如預期上升，上週 (5 月 3 日止) 美國天然氣供應量增加 850 億立方英呎。