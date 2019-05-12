〈分析〉中國AI三強：海思、寒武紀、地平線

在 5G 的架構下，AI 已是下個世代科技革命和產業變革的重要驅動力量。AI 將能催生出新的技術、產品、產業，及企業營運模式，進而引發經濟結構大轉變，甚至提升整體經濟生產力。

不過以目前來看，AI 產業仍處於草創階段，占整體 IC 產業比重低，即使發展到 2025 年，AI 產值也只能占整體 IC 產業約 10%。不過，以成長性來看，AI 產業絕對是未來半導體產業發展的明日之星。

資料來源：Statista, Tractica，Frost & Sullivan，鉅亨網製表

而 AI 產業的發展有三個基本要素，即演算法，數據和運算力，其中，運算力的關鍵在晶片。

在這三方面，清華大學指出，若與美國相比，在演算法上中國是落後的。目前所有重要演算法中還沒見到中國人身影。同時在晶片發展上，整體而言中國也是落後美國，只是在一些特殊應用領域的晶片上，中國還能緊跟在美國之後。

圖: Tractica

但在數據上中國有優勢，主要在於中國人口多，數據資料庫足，中國的 AI 企業用數據來做訓練也比較方便。因此在這個領域上，中國不輸美國。

而中國當下最受矚目的三大 AI 半導體廠華為海思、寒武紀、地平線各自有專精的領域。

華為海思

華為海思因為有下游華為品牌做出海口，加上自身財力相對比其它公司更厚實，因此能支持其發展 10 奈米以下先進工藝所需資金。

此外，其推出的麒麟 980 晶片 (7 奈米)，已讓華為 Mate 20 手機熱銷，使華為整體智慧手機在中國國內的市占率從 2017 年的 20%，提升至 2018 年的 27%。

不光是手機晶片，伺服器雲端 AI 晶片華為海思也不落人後，在華為伺服器設備持續滲透至全球之下，華為海思將對 Intel、Google、賽靈思等等國際大廠造成威脅

寒武紀

寒武紀專攻深度學習處理器 IP 核領域，其產品應用領域涵蓋機器視覺、語音、自然語言處理和資料收集等多種雲端推理技術。

此外，華為海思推出的麒麟 980 晶片也有寒武紀的身影，其提供的神經處理器（NPU）可使鏡頭看得更廣、更快，而麥克風聽得更清，並具推測用戶行為意圖功能。

寒武紀的先進技術也得到中國政府的金援，因此在富爸爸當靠山之下，寒武紀的未來發展格外受到業界關注。

地平線

地平線主要著墨在自動駕駛解決方案上。而產品生產過程是根據應用場景需求，設計演算法模型，在利用大數據的情況下做充分驗證，等模型確定成熟後，再開發一個晶片架構來推出產品。因此地平線推出的 BPU 晶片有別於一般通用的處理器。

此外，地平線背後同樣具有強而有力的富爸爸支持，公司兩位創辦人一位來自百度，另一位則是來自華為。同時，地平線在去年已取得近 10 億美金的 B 輪融資，持續拉高其市值。

金錢萬能

整體來看，AI 產業要發展的順利最重要的還是在金援，以中國政府大力支持 AI 產業的力道來看，這些具備 AI 發展潛力的中國企業要取得資金並不困難。而且，在科創板的上市規範中，對於有意發展 AI 的企業大開方便之門，這更能刺激 AI 領域在中國的成長。

同時，華為表示藉由 AI 發展，可以讓中國在科技領域有追上歐美的機會，甚至出現超車。

此外，雖然 AI 還在發展初期，但這些明日之星若與大數據企業如騰訊、百度，及阿里巴巴等相配合，利用龐大的資料庫，更有助於提升技術精準度及「人性」。