貴金屬盤後─股市上漲 黃金收低4.20美元 結束連三天漲勢

黃金期貨週三收低，結束了連三天漲勢。美國股市擺脫貿易緊張，反彈上揚，為黃金帶來壓力。

因全球股市本週下跌，黃金早場一度上漲。但美國股市隨後反彈，黃金則回檔走低。

分析師說，週四，中美兩國將進行貿易協商，黃金今日主要係進行整理。

6 月黃金下跌 4.20 美元，或 0.3%，收於每盎司 1281.40 美元，盤中高點為 1292.80 美元。

7 月白銀下跌 6.4 美分，或 0.4%，至每盎司 14.862 美元。

美國股市週二大幅下跌，但週三反彈上揚，投資人仍注意貿易談判。

美國貿易代表萊特海澤本週稍早告訴記者說，美國將於週五對自中國進口的商品加徵關稅。

週日下午，川普發布推文說，週五將把 2000 億美元自中國進口商品的關稅由 10% 調高至 25%。他還威脅，不久後，將把額外 3250 億美元自中國進口商品的關稅亦調高至 25%。

分析師說，加徵關稅使得美國經濟有下滑風險，股市亦可能疲弱，有助支撑黃金。但美元上漲則對黃金構成壓力。

美元指數週三報 97.611，少有變動。

分析師說，黃金近來的漲勢有限，因債券與日元有避險買盤，美元守勢亦良好，壓縮了黃金力道。

7 月銅下跌 0.4% 至每磅 2.775 美元。若中美貿易協定無法達成，意謂中國經濟不佳，對銅價將屬利空。

7 月白金下跌 1% 至每盎司 864.40 美元。6 月鈀金下跌 1.3% 至每盎司 1306.40 美元。