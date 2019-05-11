一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果營收掉5% 股價卻漲8%秘密武器

文●馬自明

蘋果藍牙無線耳機今年預估出貨 5,200 萬副

蘋果最新一季財報出爐，與去年同期營收相比下滑 5％，iPhone 營收下滑 17％，大中華區銷售更慘跌 22％。財報裡一連串難看的數字，蘋果股價卻從 4 月 30 日起，最高漲幅高達近 8％，為什麼？

最年輕產品，

估創 3 千億年營收

答案揭曉，AirPods，蘋果的藍牙無線耳機，是它「營收跌，股價漲」主要推力之一，也是它今、明兩年業績成長新亮點。

根據蘋果財報，「穿戴裝置」項目，最新一季營收年成長達 30％，超越 iPhone、iPad、軟體服務等其他項目；而且，穿戴裝置總收入，已首度超越蘋果耕耘 8 年的 iPad。

蘋果執行長庫克即對外指出，如果把「蘋果穿戴裝置」當成一家公司，規模已可進入全球前 200 強的企業，其中 AirPods 更成為「文化現象」。

蘋果穿戴裝置有 2 大項：一是手錶，二是耳機。但顧能研究指出，從 2018 年至 2022 年，各項智慧穿戴裝置的複合年均成長率，以「耳戴式裝置」居首，高達 48％，手錶僅它的一半。

中國天風證券分析師郭明錤在研究報告指出，今年蘋果將賣出 5 千 2 百萬副 AirPods，明年挑戰 8 千 5 百萬副，而此數字，是 AppleWatch 銷量近 2 倍。

換言之，這個蘋果「最年輕」產品別、一只重量僅 4 公克的小東西，一副連同充電盒只賣 159 美元，未來 1 年竟可為蘋果帶來上百億美元（約合新台幣 3 千億元）的營收！

「（藍牙無線耳機）超過大家預期，」研究機構顧能台灣研究部總監呂俊寬指出，蘋果不是第一個做藍牙無線耳機的公司，卻把該市場打開，且配件利潤不差，以 iPhone 毛利率約 4 成，但配件可達 5 成以上。

蘋果開墾出這片肥沃良田，三星、華為等手機大廠，跟著翻土插秧，陸續推出類似產品。「智慧型手機的鏡頭、螢幕等，發展快到極限，今年都往周邊配件轉跑道，」研究機構 IDC 研究經理高鴻翔表示。

年成長 5 成，「耳機光」照台廠

因蘋果帶動風潮，德國顧問公司捷孚凱（GFK）研究顯示，今年全球的藍牙無線耳機總出貨量，可達 1 億副，明年再成長 50％。

這小小的耳機，是台灣蘋果供應鏈的新機會。根據最新財報，蘋果 iPhone 占營收比重，已從超過 6 成，降至約 5 成，手機訂單已不可靠；但 1 年以 50％速度成長的藍牙無線耳機，卻給台廠注入活水。

如果把藍牙無線耳機拆開來，從裡到外，都看得到台廠的蹤影。外殼組裝是傳統組裝大廠英業達；裝在充電盒上的軸承，則是新日興；裡頭的印刷電路板，是華通、燿華等廠商。

「蘋果這次財報，看得出硬體是兩好兩壞，壞的是 iPhone 和筆電，好的是 iPad 和穿戴裝置，」國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，手握「好訂單」如 AirPods 的，可翻身成為資金青睞的「好蘋果」。

新日興就是「豬羊變色」的案例。新日興本來是蘋果筆電軸承供應廠，業績不突出，剛接 AirPods 訂單時，初期毛利率僅 2 成（編按：原業務毛利率為近 3 成），幾乎在做賠錢生意。

但新日興今年毛利率可回升至近 27％。國泰證期研究報告指出，今年每股稅後盈餘（EPS）可望達到 8 元以上，跟 2 年前比，幾乎翻倍，帶動股價半年來大漲 5 成。

其他如微型鋰電池的興能高、音訊晶片瑞昱、聲學元件美律及微機電麥克風鈺太等公司，都因藍牙耳機風潮興起受惠。

以瑞昱為例，富邦投顧預估，今年瑞昱營收可突破 550 億元，與去年相比成長逾 20％，今、明 2 年 EPS 都將超過 10 元。半年以來，該公司股價大漲超過 7 成。

不過，利之所至，紅色供應鏈跟著來襲，如英業達本來是 AirPods 組裝的最大供應商，但中國廠商立訊外傳已搶走約半數訂單，AirPods 會不會重蹈紅色供應鏈入侵的覆轍？

2 大護城河，不怕陸廠搶單

券商研究部主管表示，蘋果為分散供應商，訂單難免遭瓜分，但台系部分蘋果供應鏈有 2 大「護城河」：第一，拿下 AirPods 訂單的首波主要台系供應鏈，低良率的「陣痛期」已熬過，但對部分紅色供應鏈，痛苦才剛開始。

第二，藍牙無線耳機推陳出新，例如預估今年第 4 季推出的新 AirPods，可望增加抗噪等功能，零件製造難度提高，台系供應鏈若能提升技術門檻，也不怕紅色供應鏈搶單。

簡單來說，技術門檻低，如組裝等，越易遭搶單；但門檻較高的關鍵零組件，如精密軸承等，搶單就不易。蘋果掀起的這波新耳機熱潮，台廠須緊緊掌握，不要輕易讓它溜掉！

本文刊登於《商業周刊》1643 期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

來源：《商業周刊》 1643 期

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