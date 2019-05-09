〈群益期貨〉川普說中方來敲定協議，但美仍公告要對陸加稅，這什麼道理！

川普這不是刼財又刼色嗎？但細究此次爭議所在，美方一直希望能在技術轉移、智財權保障透過修法列入明文協議當中，但中方改口稱只需要修正管理機制，沒有必要修法，川普指中國討價還價，甚至還想轉移焦點和民主黨進行協商，因此川普再度動用調高關稅的武器，明天答案就要揭曉。



從川普的推文指劉鶴參與週五談判，代表會有些協議，但川普還是要加稅，顯示雙方的爭議還在，川普可能希望透過加關稅到爭議消失為止，因此可能的演變是中方對爭議的內容有給出承諾，而川普仍執意加稅，一種是 5 月 10 日直接提高關稅，一種是延期，直到爭議消失為止，那這種樣態是屬於雙方短期的爭執。



而另一種是雙方就無爭議的部份達成具體協議，而有爭議的部份擱置或無具體共識，且中方也未給出承諾，那川普直接提高關稅，中方也會立即做出反擊，就是直接火車對撞，是屬於長期性的對抗，市場的衝擊也會比較大了，但從川普的推文來看，似乎不會看到火車對撞，而是中方可能會給出承諾，而關稅提高是 5 月 10 日生效或延期實施的差別而已。

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