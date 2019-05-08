〈群益期貨〉關稅戰等同於匯率戰，為何此次美元沒漲？

美元不是沒漲，而是非美貨幣走勢分化，從傳出歐盟擬大幅增加進口美國天然氣，在 2023 年增加一倍的進口量，到川普宣佈 5 月 10 日對中國 2000 億美元進口商品加徵關稅至 25%，一個戰場熄火，另一個戰場開火，看起來不是臨時起義，而是有計劃性的。



由於今年來股市大漲，中美雙方彼此皆有更大的空間可以承受股市回調的衝擊，雙方彼此挑戰底線，衝突也就更易發生，川普點出了問題，也可以視為川普在對中國開價，川普不滿中國外商投資法未將外商投資禁止強制技術轉讓入法，此前在今年年初一個月進行二審，立法加速，中國加大改革進度，但在第十一輪貿易談判前夕，卻傳出變數，才促使川普動怒宣稱將自 5/10 日開始對中國進口 2000 億美元商品關稅由 10% 上調至 25%。



而原本市場認為中國可能因此取消第 11 輪的談判，原訂 7 日開始的談判，延至 8~9 日 (在 10 日關稅提高之前)，且中國國務院副總理劉鶴也會親自參加，是否情勢會峰迴路轉，就看中國買不買帳了，仍有變數，但至少談判是延續的，就還有機會。

由於波動率指數 VIX 明顯上揚，代表投資人願意支付的避險成本上升了，波動率上升只會聯想空頭市場，不會聯想到多頭市場，市場行情遭到川普式的破壞之後，儘管可能傳出利多，市場對於貿易談判也會更加的謹慎了，元氣已經受傷，行情恐怕會陷入高檔大震盪的走勢。

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