貴金屬盤後─中美貿易緊張 黃金收高1.80美元 連三天上漲

黃金期貨週二收高，連續第三天上漲。本週的中美貿易談判顯然遭遇挑戰，美國股市大幅下跌，有助支撑黃金走高。

分析師說，黃金季節性不佳的時期已結束，進入 5 月與 6 月，市場波動增加，投資人規避風險，當能支撑黃金。短期內，黃金可望突破 1300 美元，今年稍後，則可望挑戰 1400 美元。

6 月黃金上漲 1.80 美元，或 0.1%，收於每盎司 1285.60 美元。

7 月白銀收於每盎司 14.926 美元，接近持平。

美元指數上漲 0.1% 至 97.654，使得黃金漲幅受限。

美國股市週一收低，但收復大部份跌幅。週二，美國股市再度大幅下跌，投資人焦點在貿易談判。

美國財政部長梅努欽告訴記者說，美國政府週末知道，中國有意取消前次談判敲定的部份措辭。美國官員說，週五，美國對自中國進口商品的關稅將由 10% 調高至 25%。

華爾街日報報導，中國商務部說，副總理劉鶴將於週四與週五，訪問華盛頓，持續貿易談判。

分析師說，中美貿易戰升高，國際局勢的不確定性增加，黃金與白銀的避險需求並未大幅增加，令人失望。但報導指出，由於國際政局緊張，印度黃金需求預期大增，尤其此時印度黃金的季節性需求轉強。

週二，美國與伊朗的緊張加劇。CBS 報導，美國將在中東布署 B52 轟炸機，反應伊朗可能攻擊該地區的美國軍隊。

7 月銅下跌 1.6% 至每磅 2.786 美元。7 月白金下跌 0.9% 至每盎司 873.40 美元。6 月鈀金下跌 0.4% 至每盎司 1323.40 美元。