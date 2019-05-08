【富蘭克林】納入伊斯蘭債，成就全球投資版圖

五月開始在許多股市及信用債漲多時，美國卻於中美貿易協商最後關鍵前提出將提高關稅的反擊，導致市場恐慌情緒驟增，再次提醒投資人降低投資組合波動的重要性。

債券資產相較於股市的波動度低，通常具有投資級評等債券於市場震盪時的防禦力較強。富蘭克林證券投顧三月剛引進的富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金，為台灣核備境外第一檔投資遵從伊斯蘭教律的基金，持債平均為 BBB + 投資級等級 (截至 2019/3 月)，提供投資人債券產品的新選項。

由於伊斯蘭教律禁止收取利息，因此債券發起機構或發行人透過不同的設計架構，規劃上游資產的現金流量，轉換成為可定期分配收益給下游投資人的固定收益產品，讓投資人參與源頭資產投資或買賣所衍生的利潤收益。

伊斯蘭債的發行者主要集中於伊斯蘭教人口較多的經濟體，例如亞洲的馬來西亞及印尼，以及中東的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等國家政府或企業。摩根大通證券於 2019 年一月底才將波灣國家的沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴林及科威科五國主權債納入其旗下編製的新興市場債券指數，可望提高波灣債市於全球的投資份量。

由今 (2019) 年四月沙烏地阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美首次發行債券欲籌資 120 億美元，結果吸引上千億美元資金認購，突顯投資人對於波灣地區債券需求殷切。富蘭克林證券投顧表示，由於全球投資人於波灣國家的配置比重仍相當低，對於投資組合中已經有工業國家公債或公司債、新興國家當地債或美元債的投資人而言，多增加伊斯蘭債的配置，期以補齊全球各區投資題材。

伊斯蘭債發行人位於新興國家較多，而且流動性較高的伊斯蘭債也多為美元計價，因此其投資機會類似於美元計價的新興國家債券。取彭博巴克萊新興美元主權債指數自 2018/11/27 低點以來的反彈波段已上揚 9.0%，同期間道瓊伊斯蘭債指數漲幅有 5.8%(彭博資訊，截至 2019/5/7)，然而若往前再追溯 2018/1/5~11/27 的修正波段，新興美元債下跌 6.9% 時，伊斯蘭債指數僅跌 1.0%，展現伊斯蘭債抗跌跟漲的低波動特色。

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