能源盤後—恐中美貿易戰挫傷需求 唯中東局勢緊張 期油波動走跌

週二 (7 日) 交易，原油期貨價格收低，但已較盤中低點回彈，係因美國和伊朗之間的局勢緊張，加上中東供應恐有中斷風險，有助於抵銷中美持續互打貿易戰可能挫傷能源需求帶來的衝擊。

外媒報導，由於伊朗可能攻擊位於中東的美軍，美軍向中東部署 4 架 B-52 轟炸機。

Price 期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 認為，「最近幾日市場焦點從經濟風險又轉回到地緣政治風險，這導致走勢出現大波動。地緣政治風險會讓石油上漲，但貿易戰和股市風險則會將石油價格拉低。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 85 美分或 1.4%，收每桶 61.40 美元，稍早一度下跌至 60.66 美元，根據道瓊市場數據，此為 WTI 最前月契約自 3 月 29 日以來最低收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.36 美元或 1.9%，收每桶 69.88 美元，根據道瓊市場數據，此為 Brent 最前月契約自 4 月 4 日以來最低收盤價。

SIA 財富管理公司首席市場分析師 Colin Cieszynski 週二表示，「石油價格仍波動，係因市場擔心貿易戰會削弱需求，但又擔心中東局勢可能負面衝擊供應狀況。」

美國貿易代表 Robert Lighthizer 週一表示，美方將於週五凌晨 00：01 提高價值約 2000 億美元的中國貨品之關稅，自原本的 10% 拉高到 25%。

此議題首見川普週日的推特，讓市場大感意外，因投資者原以為中美貿易談判已有良好進展，並將於近期達成解決方案。

美國財長 Steven Mnuchin 和 Lighthizer 向媒體表示，美政府意識到中國正嘗試背離稍早談判中已敲定的「某些語言」。

根據週二報導，中國最高貿易談判代表劉鶴 (中國副總理) 將於週四和週五親訪華府持續貿易談判。

就基本面而言，Price 期貨集團的 Flynn 報告指出，供應量增加的跡象對石油價格構成壓力，但這增加的程度可有一部分遭 OPEC + 減產以及美國對委內瑞拉和伊朗的制裁而抵銷。

「另一方面，雖然我們近幾週一直看到美國石油供應量增加，但汽油和蒸餾油這一類產品的狀況卻不同，石油產品低於平均水平，這迫使煉油廠利用供應。」

EIA 週三將公布上週供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週原油供應量下降 220 萬桶，汽油供應量下滑 98 萬桶、蒸餾油 (寒熱燃油) 供應量下滑 105 萬桶。

EIA 週二公布《短期能源前景報告》，在該報告中 EIA 調升了石油價格以及今明兩年美國原油產量的預期。EIA 預期，2020 年國內原油產量達 1338 萬桶 / 日，較上個月的報告數據上升 2.2%。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 1.949 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下挫 1.5%，收每加侖 2.038 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上升 0.5%，收每百萬 Btu 2.537 美元，自週一 1.7% 跌幅回升一些。

汽油期貨價格和熱燃油期貨價格今日收盤均為 4 月 4 日以來最低價。