能源盤後—中國貿易代表團將赴美 中東局勢緊張 期油轉漲收高

週一 (6 日) 交易，由於中美貿易談判相關的擔憂得到紓解，而中東局勢益發緊張，原油價格收盤轉高。

投資者週日稍早意外聽聞，川普在推特發文威脅，不滿貿易談判進展緩慢，本週要針對價值 2000 億美元的中國貨品提高關稅，從 10% 提升至 25%。川普尚未發文前，外界一直臆測最快週五就會中美雙方就會達成協議。

中國外交部發言人耿爽週一表示，中國代表團準備前往華盛頓舉行下一輪貿易談判。

Price Futures Group. 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「貿易談判會繼續進行。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 31 美分或 0.5%，收每桶 62.25 美元，收復稍早跌幅，稍早一度下跌至 60.04 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 39 美分或 0.6%，收每桶 71.24 美元，盤中低點一度達 68.79 美元。

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，市場消化了事態發展，將川普的推特文解讀為一種談判技巧，是為了要終止貿易戰，而不是要讓貿易戰的戰況更惡劣。他指出，WTI 原油價格的關鍵支撐水準在 60 美元，「因此，成交量增加，原油期貨午盤紮實走高。」

Schneider Electric 資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，原油稍早走疲「泰半原因和最新一輪中美貿易談判有關，因為川普週日威脅加強對中國的制裁，促使中國重新思考即將展開的貿易談判之旅。」

Fraser 指出，中美已就「調升 2000 億美元的中國貨品關稅至 25%」這一點來回談判多次，「我認為可以導引一週交易的新消息正在一天之內就發生，甚至不到一天。在看到基本面的數據來支撐上漲前，一切都不能盡信，部分市場有濃厚興趣趁新聞引起下跌時買進。」

與此同時，「市場現在再次聚焦地緣政治風險又上升的事實。」他指出，外媒報導沙國港口城市延布發生強大爆炸，該處是沙國重要石油運輸終端。

美國週末也向該處派出轟炸機，因報導稱該地區的美軍恐已成為伊朗或者其他代表勢力攻擊的目標。

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據報導，沙國國營石油公司 Saudi Aramco 提高了亞洲和歐洲顧客購買 6 月交割的原油期貨價格，但卻對美國顧客降價，市場部分解讀這是 Saudi Arabia 不急著在下個月 OPEC 會議之前提高石油供應量的跡象。

市場一直質疑，沙國是否真的會遵守承諾增產彌補任何石油缺口，也不清楚現行減產協議在 6 月底到期後，沙國是否會延長減產協議。

隨著美國對伊朗石油的制裁豁免權到期，能源市場觀察 OPEC 下一步行動，以及美國上週官方庫存數據出現今年迄今單週最大增加程度，原油期貨已自上個月觸及的 6 個月高點回落。

EIA 週二預計公布《短期能源展望月報》，內容也將包含最新國內產量預期。

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