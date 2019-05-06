〈群益期貨〉川普打的是什麼算盤，開戰還是開價？

若論效率，川普做事確實是有很效率或講究效率的，貿易戰此起彼落，上週歐洲傳出歐盟擬大幅增加進口美國天然氣，在 2023 年增加一倍的進口量，美歐貿易談判露出了一線曙光，但轉個身川普馬上槍口轉向，嫌與中國貿易談判進程過於緩慢，中國想要重啟談判條件，因此川普旋即宣佈將在 5 月 10 日對中國製進口商品 2000 億美國關稅由 10% 上調至 25%。



到底川普是對中國開價，還是對中國開戰呢？很難論定，但全球股市今年以來漲幅已大，雙方更有條件可以接受貿易衝突的衝擊，從外匯市場的表現來看，關稅戰等於匯率戰，歐元跌深後反彈，人民幣急貶，外匯市場確實顯示川普槍口轉向了，而股市的表現上，過去股債同漲顯示資金面流動性強勢的局面，也開始轉弱了，4 月 22 日美股續強而陸股轉跌的節點，在川普不惜再打關稅戰也遭跌破了，川普不斷的從中美貿易談判中存款、取款，想必也是他選戰的戰略手法之一，美股應該有機會重新回測去年 8 月初美股漲陸股跌的轉折區，而陸股也正往這個方向回測中。

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