要報稅了，基金相關的稅還沒弄清楚？

107 年度所得稅旺季來了，今年綜合所得稅四大扣除額提高，減低民眾稅務負擔，大家在今年報稅的時候一定很有感！其實在投資基金的時候，報稅也大有學問，這些細節你都知道了嗎？

1. 配息領多少，要報稅？

配息的部分如何申報其實很簡單，要看基金「投資標的所在區域」。投資在國內資產的，就納入一般綜合所得稅的利息、股利收入，享有 27 萬儲蓄特別扣除額；投資在境外的，納入基本所得額中的海外利息所得，海外所得未達 100 萬不計入基本所得額。值得注意的是，投資國內資產的基金配息單筆如果超出２萬元，需要另繳補充保費。

配息基金課稅方式大不同

資料來源：財政部，「鉅亨買基金」整理，2019/5/2。

假設王伯伯每月配息 6 萬元，每年共領得 72 萬，單純考慮配息部分且假設沒有其他收入來源，如果是投資境內資產的基金，王伯伯今年要納入綜所稅的部分是 45 萬元（72 萬配息扣除 27 萬扣除額）扣除其他免稅、扣除額後的總額，再乘以對應的累進稅率，除此之外，還需繳補充保費；如果是買境外資產的基金，則因為 72 萬未達海外所得 100 萬的申報門檻，所以不用納入基本所得額。

2. 基金賺多少，要報稅？

基金買賣價差賺得的資本利得如何課稅？這部分判別的標準則是看「基金註冊地」。境內基金之資本利得屬於證券交易所得稅，目前停徵；境外基金如有利得，則是屬於海外財產所得（海外所得的其中一項），納入基本稅額計算。

3. 基金虧損能不能抵稅？

境外基金買賣價格的盈虧，屬於海外財產所得，同年度發生的盈虧彼此可以互抵。值得注意的是，投資境外資產的基金配息屬於海外利息收入，不能與海外財產所得互抵。

4. 還有其他收入來源？要小心漏報稅

如上述提到的，海外所得項目如果沒有達到 100 萬，則不用計入基本所得額。但是海外所得除了海外財產交易所得和利息所得之外，還有許多其他項目，如果投資人有其他基本所得額項目的話，千萬不要漏報稅了。

完整所得稅檢視步驟



資料來源：財政部，「鉅亨買基金」整理，2019/5/2。

5. 優化稅務規劃的兩個建議

第一，如果原先所得來源集中在境內，藉由分散收入至海外收入，可以節省稅務成本。第二，股利、利息收入超過 27 萬元者，但還想要建立更多現金流的投資人，可以考慮投資海外資產的配息基金，或投資累積型的境內基金，再適時獲利了結換取現金（累積型的買賣價差為資本利得，應適用證券交易所得稅，但目前停徵）。

鉅亨精選基金

>> 摩根投資基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 美元)(本基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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