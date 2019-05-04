罹癌不再是無藥可救？一文搞懂當紅「免疫細胞療法」

文／今周刊編輯團隊

2011 年，開心回台參加弟弟婚禮的 Mr. J，突然一直高燒不退，卻又沒有任何感冒症狀，X 光檢查後，驚然發現胸腔竟有一顆將近九公分大的巨大腫瘤，嚴重壓迫右肺葉，而且是非常罕見，罹病率不到百分之 2 的胸腺癌。

選擇正面迎戰的 Mr. J，在台治療期間歷經三次化療、二次開刀、一次放療後，凶惡的胸腺癌，依然再度復發，醫師幾乎束手無策。胸腺癌可謂癌症中的孤兒，因為罹患人數太少，藥廠多不願投入資金研發新藥。

為了自救，Mr. J 開始積極尋找其他治療方法，最後成功救 Mr. J 一命的方法，竟然是自身的免疫細胞。

當時台灣尚未開放免疫細胞療法，因此，Mr. J 只能拖著虛弱病軀，一次次飛往日本接受治療。每年像 Mr. J 一樣，千辛萬苦飛往海外尋找一線生機的，高達上百位。

免疫細胞療法是全球抗癌新顯學，近十年內，共計有三座諾貝爾獎頒發給對免疫細胞有卓越貢獻的科學家。去年衛生福利部終於通過《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（《特管辦法》），正式開放癌症免疫細胞療法。預計首波通過名單裡，北中南合計有三家醫療院所，分別為三軍總醫院、中國醫藥大學附設醫院和義大醫院。

千呼萬喚

六項免疫細胞療法開放

目前，《特管辦法》允許的癌症免疫細胞治療項目共有：CIK、NK、DC、DC-CIK、TILs、gamma-delta T。這幾種細胞療法的共通特性是，因為不涉及基因改造、不改變細胞原有的生物特性，因此安全性高。癌症免疫細胞療法的當紅炸子雞 CAR-T，則因為涉及基因改造，不在開放項目之內。

無論是什麼樣的免疫細胞治療，他們的學理根據是共通的——強化免疫細胞來殺死癌細胞。人體有非常完整複雜的免疫大軍，癌細胞之所以仍可四處橫行，主要與癌細胞有各式各樣的武器，可以易容、掩飾、隱藏、保護自己有關。因此，第一道難關就是：如何分辨癌細胞究竟是朋友還是敵人？

外型有尖尖的凸刺，像觸角般的樹突細胞（dendritic cells，簡稱 DC），是擔任偵察敵人在何處的偵察兵角色。Mr. J 的胸腺癌成功獲得診治，也得感謝樹突細胞。

免疫細胞療法和傳統製藥大不相同，免疫細胞療法的原料是病人的血液，先幫病人抽血、分離出免疫細胞，經過體外培養，然後再回輸到體內，攻擊癌細胞。

聽起來原理很容易，但關鍵在於癌細胞是很狡猾的，它會不斷「易容」，彷彿川劇變臉秀一樣。

「為了讓 DC 能夠不斷更新腫瘤的最新面貌，我們將培養後的 DC 直接打在腫瘤組織，而且每隔一段時間，就重新輸入，以更新最新腫瘤抗原。」Mr. J 所使用的 HITV 療法、獲得技術授權的博惠生技公司院長蘇立安解釋。

DC 發現癌細胞後，會指揮作戰部隊，一般稱之為 T 細胞，由 T 細胞上戰場，負責殺敵的任務。然而，T 細胞又細分為不同小隊，真正能打仗的是殺手型 T 細胞。

「在血液中，我們無法保證 DC 何時才能遇見殺手型 T 細胞。相較之下，在腫瘤附近的 T 細胞，是殺手型 T 細胞的機率比較高。」蘇院長解釋。

自然殺手細胞 NK

療效受質疑

另一個自然殺手細胞（Natural killer cell，簡稱 NK）的療效常被質疑。NK 細胞屬於免疫系統的先鋒部隊，辨識能力較差，只會簡單區分「不是朋友，就是敵人」，不像 T 細胞可以精準辨識敵人特徵。

NK 用來區分「自我」和「非我」的重要依據，是 MHC（主要組織相容性複合體 major histocompatibility complex，簡稱 MHC），簡言之，NK 只認得 MHC 標記，有 MHC 就是自己人，沒有標記的，就是敵人。

來源：《今周刊》 1167 期

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