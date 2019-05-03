選擇理財商品 別病急亂買藥

撰文: 林銘水

某日，阿達感到身體不適，頭有點昏，肚子也有點痛，覺得四肢無力，他本想找醫師看診，結果不小心走進藥局，正當他要開口描述症狀時，站在櫃台後的藥師便開始推薦他 XX 牌的感冒藥很有效。他見阿達沒有回應，立刻又拿出另一款降血壓的藥，又是一陣口沫橫飛地介紹，阿達覺得藥師所講述的，好像有一部分跟自己的症狀很像，所以就接受了他的推薦，買了降血壓藥回家服用，結果……

換個場景，某日，阿達因為有感於家庭責任重大，對自己的財務狀況感到憂慮而不知如何是好，正當他走進銀行準備領錢幫小孩繳學費時，櫃台後的行員看到阿達一臉憂愁的樣子，便開始推薦他 XX 公司的理財商品…… 有沒有似曾相識的感覺？現代人的理財方式，就跟生病時直接上藥局買藥一樣危險。

台灣的金融保險業多稱自己是金融百貨公司（大型藥局），提供各式各樣的商品讓客戶選擇，同時也配置理財人員（藥師），為客戶分析各種商品的效益，這樣的服務固然很便利。但問題來了，消費者究竟知不知道自己的問題在哪裡？需要什麼樣的商品來解決問題？若是一無所知，就會像阿達一樣，在還沒搞清楚病症之前就走進藥局，而不是診所。

為什麼要把理財專員比喻為藥師呢？因為他們的立場不夠客觀，畢竟人在屋簷下不得不低頭，公司要他們賣什麼就得賣什麼，而不是先詢問客戶的需要。再次強調，所有商品都是中性的，沒有好壞，只有適不適合的問題。

其實，一樣米養百樣人，每個家庭的狀況都不盡相同，想知道財務問題在哪裡，最好的方式是徹底檢查你的家庭、工作、現金流量、資產負債，以及對家人的責任，還有你的人生目標，將責任與財務目標需求量化為數字，發現問題之所在。可是多數人都忽略這個最重要的步驟，直接找工具，可謂是病急亂投藥。

其實，你需要的是 1 位能站在你的立場著想，並且以科學量化的方法，幫你找出問題、解決問題的獨立財務顧問，而不是 1 位以公司利益為優先考量的業務員，你說是不是呢？

來源：《Money 錢》 2019 年 5 月

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