〈報稅看這裡〉銀行搶繳稅刷卡市場 主打分期免手續零利率

5 月繳稅季來臨，銀行競推刷卡繳稅方案搶市，提供免手續費、分期零利率，民眾刷卡繳稅前不妨先比較各銀行方案，挑張合適的卡，減輕資金負擔。

銀行信用卡競爭激烈，為爭搶客戶每年繳稅季各家銀行都會競相推出刷卡繳稅方案，提供一次繳清免手續費優惠，並針對需要分期的卡友，推出分期零利率、免手續費優惠，但通常以 3 期、6 期為主。

兆豐銀行提供全卡友，不限金額一次繳清免收手續費，繳稅金額滿 3000 元就能申請分 3 期零利率，滿 1 萬可申請 6 期零利率，繳稅滿 20 萬可申請分 9 期零利率。

華南銀行今年除了提供全卡友，不限刷卡金額一律免收手續費，刷卡繳稅額滿 3000 元，還可登錄申請分期 6 期並享有 0 利率。

第一銀行卡友，刷卡繳稅一次繳清同樣免收手續費，單筆刷滿 3000 元，也可選擇申請 3 期或 6 期，同樣享有免手續費與零利率優惠。

渣打銀行提供全卡友刷卡繳稅免收手續費優惠，有分期需求的卡有，不限金額可依個人需求選擇 3 期或 6 期分期零利率，並享有免收手續費優惠。

滙豐銀行卡友刷卡繳稅，一次繳清免收手續費，單筆刷滿 1000 元就可申請分期，但要注意的是，滙豐刷卡分期有 5 期或 8 期兩種可選，期終 5 期年利率 0.88%、12 期年利率 1.88%。

花旗銀行同樣給予卡友一次繳清免手續費，完成登錄後還可享有刷卡金額 0.5% 現金回饋，每卡回饋金額以 1000 元為限。