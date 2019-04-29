〈報稅看這裡〉躲開常見五大報稅錯誤地雷 避免補稅遭罰

5 月報稅季即將來臨，今年股利所得申報、扣除額提高與基本生活費差額計算等改變，今年報稅與去年有許多不同，會計師特別整理出五大常見的報稅錯誤態樣，提醒納稅義務人注意，才能聰明節稅，免遭補稅懲罰。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻提醒，在扣除額的申報上過去會有一些常見的錯誤，納稅義務人在申報上務必注意以避免遭補稅懲罰。

第一、人身保險費：列報受撫養親屬之保險費扣除額，必須是納稅義務人的「直系」親屬方得以適用，同時除了健保費之外，要保人與被保險人應在同一申報戶，而非人身保險的保險費（如車險等產物保險）不得列舉扣除。

二、捐贈費用，王瑞鴻說，受贈單位必須是向主管機關登記立案的教育文化慈善機關團體，但是一般到寺廟點光明燈或安太歲等費用以及參與義賣取得之收據，因具有對價性質與捐贈費用有異不得列為扣除。

三、醫藥及生育費扣除額，要特別注意的是，過去經常有民眾以美容為目的而取具醫美診所之醫藥費，或是一般性健康檢查、坐月子中心費用列為醫藥與生育扣除額，但這些與醫療行為無關，因此不可列舉扣除。

四、購屋借款利息：納稅義務人與房屋所有人必須在同一申報戶，且房屋租金支出及購屋借款利息，兩者只能擇一列舉扣除。

五、教育學費特別扣除額：教育學費特別扣除額僅限子女及受撫養之孫子女才可適用，因此納稅義務人、配偶或受扶養兄弟姐妹的教育學費，不可申報教育學費特別扣除額。