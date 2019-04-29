群益期貨攜手國內十大財經網站 共創多元投資平台

為提供投資人多元學習管道，以及兼具公信力和競爭力的的投資平台，群益期貨與鉅亨網在內的國內十大財經網站共同推出「群益贏家名人堂」。投資人在此平台交易可累積點數，積點可兌換此十大合作網站的服務，並且仿照 NBA 名人堂，創造依實盤交易績效的升級制度，達一定級數將能夠晉升名人堂，不僅鼓勵投資人自我提升，更期望創造知己知彼的投資氛圍。

群益期貨董事長孫天山表示，本次活動符合共享經濟的概念，過去投資人是閉門交易，如今線上資源相當豐富，群益期貨與國內十大財經網站合作，提供群益客戶交易點數兌換教學課程、商品服務，甚至是付費平台等服務，以提升群益客戶整體交易實力，期望帶動台灣金融產業共榮。

這次「群益贏家名人堂」活動，合作的十大財經網站包括，鉅亨網、聚財網、CMoney、微股力、財經 M 平方、凱衛 Multicharts、精誠資訊、嘉實資訊、下單大師、MR 下單、Histock 等。

群益期貨副總黃維本表示，群益期貨累積豐富的交易競賽經驗，在市場上建立不錯的公信力，多數投資人選擇參加群益期貨所舉辦的交易競賽，首重群益期貨所認證、頒予的榮譽，而非獎品獎金，因此，才會獨家推出「群益贏家名人堂」活動。

本次活動首創贏家升級制度，群益客戶交易每月獲利達 10 萬元，或是獲利每創新高 100 萬元，可晉升贏家 1 級，另，單月獲利最高以及口數最高兩者，皆可再晉升 1 級，累積滿 10 級頒發金星徽章，滿 100 級晉升「贏家名人堂」，並頒發價值 10 萬的金戒指。群益期貨副總黃維本預估，第一位 100 級贏家將會在今年年底出爐。