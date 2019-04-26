鉅亨網首度舉辦股票期貨交易競賽 近20家期貨商共襄盛舉

股票期貨交易已邁入第 10 個年頭，為了活絡股票期貨市場熱度、提升成交量，鉅亨網特別舉辦「股票期貨月月亨通競賽」活動，這是鉅亨網首度舉辦股票期貨相關競賽，吸引近 20 家專兼營期貨經紀商共襄盛舉。

股票期貨自 2010 年上市以來，掛出標的涵蓋上市、上櫃股票和 ETF，期交所總經理黃炳鈞表示，目前所掛出檔數已達 201 檔。

鉅亨網總經理楊定國、期交所總經理黃炳鈞、期貨公會副理事長林添富不約而同皆表示，股票期貨操作靈活多變、多空皆宜，配合 2020 年 3 月證交所將實施逐筆交易，更能增進現股與股票期貨間套利的機會，藉由本次「股票期貨月月亨通競賽」活動，可望帶動投資人更認識股票期貨的投資趨勢。

林添富還表示，透過此次競賽，可以學習策略運用、資產配置、風險管理、及如何透過保證金制度提升資金運用效率等，相信可以更吸引投資人目光，讓投資人更理解股票期貨較低的交易成本、多空交易靈活運用等優點，進而更活絡股票期貨市場。

這次「股票期貨月月亨通競賽」活動，將從 5 月初持續到 7 月底，國內專兼營期貨經紀商皆可參加，獎項分成「交易成長獎」和「交易大亨獎」兩大項。

「交易成長獎」每月一名，依照日均交易量和日均交易量成長比率予以排序，權重各占 50%。

「交易大亨獎」則依照競賽期間，參賽對象的股票期貨日均交易量和日均未平倉量，權重分別占 70%、30% 予以排序，取前五名頒發獎金，獎金依序為 5 萬、4 萬、3 萬、2 萬、1 萬。

這次「股票期貨月月亨通競賽」活動，由鉅亨網主辦，鉅亨網這一兩年積極轉型，除了作為專業財經媒體，更鼓勵強化投資大眾與市場的連結，期望幫助讀者投資獲利。

本次鉅亨網作為主辦單位，特別建置專屬活動網站，除了持續更新競賽最新消息、競賽排行榜之外，也將針對相關議題進行深度報導，更設有小百科專區，包括：股期快易通、ETF 期貨快易通、證交所逐筆交易等單元，希望透過線上策展方式，增進投資人對股票期貨的了解。

「股票期貨月月亨通競賽」活動還特別邀請期交所、證交所、期貨公會、元大投信、國泰投信、群益投信、富邦投信、復華投信等擔任協辦單位。

參與競賽的期貨商有大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛期貨、永豐期貨、兆豐期貨、宏遠證券、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一證券、富邦期貨、華南期貨、新光期貨、群益期貨等。