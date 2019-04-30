紐約匯市—市場靜待央行消息、數據 美元小跌 盤旋23個月高點

週一 (29 日) 交易，即將面臨繁忙的一週，美元午盤兌一籃子貨幣走低，但仍盤旋在近 23 個月的高點，因為交易員靜待更多數據以判斷，包括 Fed 在內的 2 家主要央行計畫召開會議，且預計將有大量經濟數據出爐。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 97.842。上週該指數觸及 98.330，為 2017 年 5 月以來最高水準。

由於日本黃金週假期起跑，多數主要貨幣交易清淡、守在窄幅交易。中國週三到週五為勞動節假期、Fed 召開政策會議、英國脫歐談判，以及包含美國非農就業數據在內大量的全球數據，這些均可能成為本週匯率大幅波動的觸發因素。

波士頓 Manulife 資產管理公司副總經理 Chuck Tomes 表示，「本週稍晚，你會看到全球很多經濟數據，大家都等著看是否會有很多重大轉變。」

本週稍晚預計公布來自歐洲和中國的大量製造業調查結果，同時還有歐洲 GDP 初值報告。

美國官方預計週五公布非農就業報告，分析師估計 4 月份就業人數紮實成長 18.5 萬人，失業率 3.8%。

歐元兌美元上揚 0.32% 至 1.1184 美元。

美元兌日圓上漲 0.12% 至 111.71 日圓，此組匯率仍在其 200 日 MA 以上，且距離 4 個月的高點差距不到 1%。

美國消費者支出三月份增加 0.9%，為 9 年半以來最大單月漲幅，但此數據未能激勵美元獲得更大漲幅。

然而，三月份核心個人消費支出物價指數成長年率維持在 1.6% 不變，仍是 14 個月來最小幅度。

交易員靜待 Fed 的全球經濟展望，Fed 政策決議委員會將於週二和週三召開會議。Fed 上個月才示意今年不會升息，分析師認為此點應不會有變化。

在 Fed 三月會議之後，美國經濟數據一直呈現成長未受絲毫損害的樣子，儘管 2018 年後期出現一些緩慢現象。

美國政府上週五公布第一季 GDP 成長年率 3.2%，係因庫存和出口大力支撐此數據，美元多頭部位增加至 372.1 億美元，為 2015 年 12 月以來最高水準。