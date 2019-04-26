【安聯投信】強勢股回檔 台股周線收小黑

受到美股半導體龍頭業績展望不佳影響，美股四大指數除 NASDAQ 外全數呈現高檔整理格局，26 日亞股普遍拉回整理，台股早盤也開低，這波強勢股陸續回檔，終場下跌 87.39 點，收在 10952.47 點，萬一失守，成交量縮至 1139.33 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股站上萬一三個交易日後，面對短線漲多獲利回吐賣壓、美股產業龍頭業績展望、上檔壓力等影響，現階段市場雖正向、但因氣氛暫時轉為觀望，台股周線下跌 16.03 點，跌破五日、十日均線；OTC 指數下跌 1.2%，失守月線。

廖哲宏表示，近期部分漲多強勢股陸續拉回整理，稍早漲多的 PCB、散熱器等板塊相繼面臨短線獲利調節壓力；不過有殖利率保護等高股息概念股則逆勢抗跌，部分生技股、電動自行車等概念股或個股，因有基本面利多消息等支撐，表現也相對抗跌。

在資金面，廖哲宏表示，根據證交所統計，外資繼 25 日買超 7.56 億元、26 日又再轉為賣超 64.16 億元，雖然近一周外資轉為賣超 44.21 億元，但 4 月以來迄今外資仍累積買超逾 600 億元。

展望後市，廖哲宏表示，這波台股快速上漲後，短線上難免震盪，加上融資餘額持續衝高，籌碼面確實需要時間消化。目前整體股市評價不低，但考量目前資金正向，投資佈局方向應該拉長來看，聚焦成長而非在意評價面。

廖哲宏表示，看好類股和族群並未改變，如人工智慧、雲端、車用電子及無線耳機等概念仍是具成長趨勢，不過隨著大盤題的可能性增加，建議可依相對漲幅與基本面適度調整。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，第一季利空不跌、第二季不旺變旺，意味著市場普片樂觀預期台股下半年預期展望，進而帶動這波台股許多板塊來到相對合理評價面，現階段，包括：部分漲多族群、強勢股可能都需要時間拉回整理。

蕭惠中表示，考量第二季盤勢可能出現震盪整理格局，布局上除留意籌碼調整步調外，也可留意有現金殖利率保護、下檔空間有限以及評價面相對較低的類股或個股，伺機逢低布局，同時可適時提高現金殖利率概念股配置比重，以期能持盈保泰。

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