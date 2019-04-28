太陽能產業需求萎縮 PCB業跨界廠台虹、昇貿也在淡出

太陽能產業去年第 4 季以來雖稍有回穩，但仍未脫離艱困情勢，PCB 廠跨入此產業，除燿華 (2367-TW) 已率先退出，台虹 (8039-TW)、昇貿 (3305-TW) 等，也選擇淡出。

在市場需求不振影響下，大同 (2371-TW) 旗下的綠能 (3519-TW) 即將下市，而曾為台股股王的太陽能廠益通 (3452-TW) 也宣布，將處分閒置的南科廠及科技二路廠，並停止本田廠太陽能電池生產；太陽能整體產業前景不明，台虹及昇貿等原本大力跨入的廠商，也段選擇淡出。

焊錫生產廠昇貿，原跨入太陽電池鍍錫銅帶的生產，在市場需求走強時，更將此業務分割獨立成子公司嘉貿光電，登錄興櫃並排定預估上櫃時程；但去年以來，太陽能產業不振，嘉貿產能效益無法發揮，去年底選擇撤銷興櫃交易、股票公開發行。

更進一步，嘉貿光電已處分位於桃園觀音工業處工業二路，原有占地 1140 坪土地的廠區，昇貿主管指出，在桃園科技工業區占地 5000 坪的阿美特新廠，已完工投產，在產能整合的考量下，將在原有觀音工業區的產能移轉到桃園科技工業區的新廠區生產。

台虹中國大陸昆山松江廠太陽能電池背板生產綠，去年 1 月底發生火警，由於主要產線受創，公司也決定朝淡出太陽產業供應鏈發展，至去年 12 月，太陽能產品營收降至 8167 萬元，今年起也不再將太陽能產品銷售列入分類統計。

台虹 2019 年第 1 季合併營收為 13.73 億元，季減 43.04%，年減 31.35%，營業毛利 1.57 億元，毛利率 11.43%，季減 6.78 個百分點，年減 8.29 個百分點，營業損失 5100 萬元，稅前盈餘 226 萬元，季減 98.96%，年減少 98.51%，稅後虧損 717 萬元，較上季及去年同期轉盈為虧，每股虧損 0.03 元。

台虹主管表示，2019 年的首季營收中，電子材料事業年減 18.89%，毛利及稅前盈餘較去年同期有較大幅度衰退，主要是因計畫退出太陽能事業，因此針對可能的損失，採取一次性提列減損準備，共提列金額達 1.6 億元，影響台虹每股稅前盈餘約 0.76 元。