益通擬停止太陽能電池生產業務 開盤即遭摜壓至跌停

太陽能廠益通 (3452-TW) 擬停止太陽能電池生產業務，並將現有廠房與閒置廠房，以公開標售方式尋求處分，未來則將再視情況決定是否重新復工。受此利空消息影響，益通今 (23) 日股價開盤隨即摜壓至跌停價 2.92 元，跌破 5 日線，並創近 5 個月來新低價。

太陽能市場去年下半年起受到市況驟變影響，整體供應鏈下呈現極不穩定狀態，產品價格大幅滑落。益通表示，雖然今年以來太陽能電池價格些許回穩，且公司也持續撙節成本，但電池價格仍低於生產製造的現金成本，在太陽能市場產品價格劇烈下跌環境下，難以回復有效的產能利用率。

也因此，益通昨 (22) 日召開重訊，宣布擬停止太陽能電池業務在本田廠的生產及處分相關資產，目前本田廠為益通唯一仍有產能的廠房，產能共 800MW(百萬瓦)，其中，單晶 PERC 產能共 150MW、多晶產能 550MW，停產本田廠等於停止所有電池業務生產。

此外，其餘閒置廠房包括南科廠、科技二路廠，帳面價值分別約 4.55 億元、2.7 億元，目前也正委由 2 家仲介，以公開標售方式尋求處分中。

展望後市，溫清章表示，未來會再視市場情況，看是否有機會能重新復工，目前仍有些庫存需要處理。至於是否尋求太陽能外的事業轉型，他則說，公司所屬集團仍有另外考量，若要轉型做其他事業，也可能是由另外 1 家獨立公司負責，將會配合集團腳步。