〈台股風向球〉五窮六絕的修正行情來了？外資準備翻臉訊號浮現

台股加權指數上周小跌 16.03 點，全周雖見多方持續衝「萬一」關卡，最高達 11070 點，但未能突破前周高點 11077 點，周線也終結連 2 紅，而櫃買指數更是周跌逾 1%，可見內資已鬆動；台股交易員提醒，上周五美股費城半導體指數又跌 0.83%，美股回檔給了台股修正的理由，外資期現貨偏空態度轉濃，可能正預告，一波修正行情到來。

台股一向有五窮六絕的說法，加上今年開春以來股市走出漲超過千點的大行情，當然，投資人在這個時間點就不太願意再冒進，台股交易員直言「看到大家都在觀望」，特別要留意，外資可能已經開始有不同的動作了。

上周五外資期貨未平倉口數一口氣減 6632 口，是 3 月初以來單日最大減幅，而外資期貨淨多單 54221 口，雖不算少，也創 3 月中旬以來低點；同時，外資周五大舉在集中市場賣超 64.76 億元，是 3 月中旬以來單日最多。

隨著摩台指明 (29) 日結算，外資還能繼續扮演推升行情的角色嗎？恐怕要小心外資準備翻臉。

另一方面，似乎也不太能對內資寄予厚望。

可看到投信 4 月以來賣超多達 12 個交易日；而櫃買指數光是周五一天就跌掉 1.2%，顯然比較偏好中小型股的自營商和主力等籌碼，也鬆動了。

台股交易員表示，短線將開始反映第一季財報和陸續登場的法說行情，而指數修正震盪，其實無須太過大驚小怪，主要是因為，大多數上市櫃公司第一季處在傳統淡季，獲利表現當然較差，在貿易戰朝正面發展的前提下，若接下來看到個股股價修正，實際上基本面卻沒有改變、下半年獲利也進入佳境，這樣的個股就有機會見拉回布局買盤。

也別忘了，股市還有一句名言「空頭不死多頭不止」，融券餘額尚處在多年來罕見高峰，而下方中期均線月、季線正持續墊高， 5 月底川習會前，指數震盪卻仍可望維持高檔，修正應無須過度擔心。