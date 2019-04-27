台股萬點高檔壓力區游移 美元指數飆恐削弱資金行情動能

台股加權指數跌破萬一，摔落 10 日線、周線 KD 呈現死亡交叉，投信認為，台股技術面進入漲多修正壓力區，在庫存壓力尚未解除的情況下，加上美元指數飆升至 98，創下兩年來新高，恐將削弱新興市場吸金動能，在缺乏資金挹注下，大盤回檔壓力不小。

美股費半指數下挫，干擾台股走勢，權值股王台積電領跌下殺，大盤失守萬一關卡，收在 10,952 點週線收黑，大盤疲弱不僅權值股無力，也拖累中小型股表現空間，加上大盤進入高檔壓力區，短線震盪整理機率不小。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股年初以來靠資金面與題材面堆疊出大漲行情，隨著第 1 季財報公布後，對於財報表現不如預期的個股將形成修正壓力，在高檔壓力下，正面訊息可能觸發資金獲利了結，導致股價拉回整理。



周書玄表示，台股目前主要風險在於庫存調整期營運動能較弱，宜觀察整體恢復進程。應對個股波動加劇，建議選股盡量避開由想像題材推升本益比過高個股，而關注營運具季增、年增動能之產業。

以指數部分來看，主要領軍盤勢的半導體、光學權值第 2 季分別有補出貨與多鏡頭需求，加上目前外資在台股操作部位仍偏正向立場，預估出現修正回跌空間不會太大，下周一日適逢摩台指結算，倉位變化狀況將成短線觀察重點。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，近期部分漲多強勢股陸續拉回整理，稍早漲多的 PCB、散熱器等板塊相繼面臨短線獲利調節壓力，相較之下，有殖利率保護等高股息概念股則逆勢抗跌，部分生技股、電動自行車等概念股或個股，因有基本面利多消息等支撐，表現也相對抗跌。

展望後市，廖哲宏認為，這波台股快速上漲後短線上難免震盪，加上融資餘額持續衝高，籌碼面確實需要時間消化，整體而言，目前整體股市評價不低，但考量目前資金正向，布局應該拉長來看，聚焦有成長性族群或個股為主。

